В центре Екатеринбурга горит жилой комплекс «Московский квартал»

Дым от пожара виден издалека.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Волгоградская и Московская загорелся жилой комплекс «Московский квартал».
Густой черный дым от пожара распространился по центру города и виден из разных районов Екатеринбурга. По словам очевидцев, которые опубликовали фотографии пожара в соцсетях, пожар произошел на территории стройки жилого комплекса.
- На площади пять квадратных метров горел мусор на стройке. Огонь был потушен до прибытия пожарных, на место возгорания выезжали три единицы техники и восемь пожарных, - сообщили НАШЕЙ в областном управлении МЧС. - Пожар произошел на Московской, 198.
- Пострадавших нет.