Снег в городе: синоптики предупредили о похолодании в Екатеринбурге

Одеваемся теплее.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

Несмотря на солнечную и теплую погоду, не стоит далеко убирать зимние вещи: синоптики обещают на Урале и в Екатеринбурге похолодание и снег.

Осадки в виде дождя, которые перейдут в снег, по прогнозам ожидаются в Екатеринбурге в конце этой — начале следующей недели, 16-17 апреля. Днем будет в среднем, + 9, а ночью температура может опуститься ниже нуля.

Но дальше, к пятнице, 21 апреля, днем потеплеет до +12, а выходные обещают солнечными и теплыми, до +16 градусов.