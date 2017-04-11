В Екатеринбурге бездомный убил нового знакомого из-за ревности

Убийство произошло на теплотрассе на улице Куйбышева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

В Екатеринбурге 39-летний бездомный обвиняется в убийстве на почве ревности, сообщили в областном управлении Следственного комитета 12 апреля.

Убийство произошло в ночь на 9 апреля 2017 года на теплотрассе в районе улицы Куйбышева. За день до этого подозреваемый познакомился с 41-летним мужчиной, который регулярно проводил время в компании лиц без определенного места жительства. Ночью новые знакомые распивали алкоголь вместе с подругой обвиняемого, к которой 41-летний мужчина начал проявлять внимание.

Приятель женщины оказался ревнивым и решил устранить соперника, убив его. Орудием убийства стал складной нож, который обвиняемый носил с собой. Им он нанес множественные удары своему новому знакомому, который скончался от ран на месте. Затем обвиняемый с подругой скрылись.

Полицейские во время расследования убийства определили круг общения подозреваемого - оказалось, что он часто общается с бездомными людьми, однако причастность его новых знакомых к убийству не подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска решили установить наблюдение за местом убийства в надежде, что убийца придет на место преступления. Их ожидания оправдались - в ночь на 11 апреля мужчина вместе с подругой вернулся на теплотрассу.