В Екатеринбурге на площадку под строительство «Эрмитажа» потратят более 20 миллионов рублей

Просветительский центр «Эрмитаж-Урал» появится в центре города.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
Управление капитального строительства Екатеринбурга объявило конкурс на подготовку площадки для строительства просветительского центра «Эрмитаж-Урал», сообщает «Коммерсантъ» 12 апреля.
Будущий просветительский центр расположится на дворовом участке на восточной стороне улицы Вайнера, между улицами Малышева и Радищева. В процессе подготовки площадки подрядчик должен снести одноэтажное кирпичное здание, которое было складом, двухэтажное фондохранилище музея изобразительных искусств и электрическую подстанцию на улице Вайнера.
На подготовку площадки под строительство власти Екатеринбурга готовы выделить 21,9 миллиона рублей. Потенциальные подрядчики могут подавать заявки на конкурс до 27 апреля, после чего будет определен победитель.
- Просветительский центр «Эрмитаж-Урал» создадут на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Сам центр разместится на улице Вайнера, 11, его фондохранилище - на Вайнера, 16.