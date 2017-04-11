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В Екатеринбурге подростки убили охранника за просьбу не шуметь в подъезде

В Екатеринбурге подростки убили охранника за просьбу не шуметь в подъезде
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Возбуждено уголовное дело, 15-летний подозреваемый задержан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

В Екатеринбурге подростки, устроившие вечеринку в подъезде многоэтажки, насмерть забили 40-летнего охранника, который попросил их не шуметь, сообщает Life.ru 12 апреля.
 
Инцидент произошел вечером 8 марта, когда компания молодых людей и девушек устроили вечеринку в подъезде многоквартирного дома в Чкаловском районе. Подростки сильно шумели и мешали жильцам, которые в конце концов вызвали охранника ТСЖ. 40-летний мужчина поднялася на этаж, где веселились более 10 молодых людей, и попросил их удалиться. 
 
В ответ на это 15-летний подросток накинулся на охранника и начал избивать его руками и ногами. По предварительной информации, позже к нему присоединились еще два молодых человека. Они так избили мужчину, что тот потерял сознание и больше не приходил в себя - пострадавший скончался в больнице 9 апреля. 
  • В отношении 15-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Молодой человек задержан, расследование продолжается.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 12.04.2017, 16:09
Тэги: Происшествия
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