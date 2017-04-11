В Екатеринбурге подростки убили охранника за просьбу не шуметь в подъезде

Возбуждено уголовное дело, 15-летний подозреваемый задержан.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
В Екатеринбурге подростки, устроившие вечеринку в подъезде многоэтажки, насмерть забили 40-летнего охранника, который попросил их не шуметь, сообщает Life.ru 12 апреля.
Инцидент произошел вечером 8 марта, когда компания молодых людей и девушек устроили вечеринку в подъезде многоквартирного дома в Чкаловском районе. Подростки сильно шумели и мешали жильцам, которые в конце концов вызвали охранника ТСЖ. 40-летний мужчина поднялася на этаж, где веселились более 10 молодых людей, и попросил их удалиться.
В ответ на это 15-летний подросток накинулся на охранника и начал избивать его руками и ногами. По предварительной информации, позже к нему присоединились еще два молодых человека. Они так избили мужчину, что тот потерял сознание и больше не приходил в себя - пострадавший скончался в больнице 9 апреля.
- В отношении 15-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Молодой человек задержан, расследование продолжается.