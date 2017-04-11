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В Екатеринбурге проходит День космонавтики: на Плотинке из обещанных 12 ракет взлетело только 9

В Екатеринбурге проходит День космонавтики: на Плотинке из обещанных 12 ракет взлетело только 9
16+
Фото: кадр из видео
Там же сегодня днем выступят Чичерина и «АлоэВера».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

На запуске ракет в Историческом сквере в Екатеринбурге произошла неполадка: вместо 12 запланированных ракет в воздух взлетело всего 9.

Все ракеты поднялись в небо с береговой линии Исети ровно в полдень под бой курантов на башне городской Администрации.

Журналист НАШЕЙ снял на видео запуск, о котором столько говорили.

— Видели, что взлетело только 9 ракет. Вообще произошла какая-то заминка. Мальчику сказали запускать главную, но она тоже не взлетела, — сообщил корреспондент.

  • Акция «12 апреля - 12 часов - 12 залпов», посвященная Дню российской космонавтики и Международному дню полета человека в космос, проходит сегодня на Плотинке с 11.30. Здесь проходят мероприятия для детей и взрослых на 10 площадках Исторического сквера.
  • Акция для Екатеринбурга стала уже традиционной, она проводится каждый год в День космонавтики.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 12.04.2017, 12:53
Тэги: Видео, Жизнь в городе, Эксклюзив
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