Власти Екатеринбурга сняли ролик против терроризма: стихи без рифмы прочитали Михалкова, Шипулин и губернатор

Интернет-пользователи творчество департамента информполитики губернатора не оценили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

Департамент информполитики 12 апреля опубликовал ролик против терроризма с участием Юлии Михалковой, Антона Шипулина, Ларисы Крапивиной и губернатора Куйвашева.

Ролик, в котором тема терроризма выражена лишь фразой «Нет террору» в самом начале видео, приурочен к Дню космонавтики, который отмечается в России 12 апреля.

- Лишь объединившись, мы сможем справиться с вызовами современности. Наша страна находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом. И сегодня все мы готовы сказать: нет террору, да – жизни! В годовщину первого полета человека в Космос и запуска первого искусственного спутника Земли в центре Екатеринбурга пройдет большой концерт, где мы еще раз сможем показать, что мы вместе, что нас объединяет славное прошлое и великое будущее нашей страны, - сообщает запись перед роликом на странице департамента в Фейсбуке.

В ролике короткие стихи читают актриса «Уральский пельменей» Юлия Михалкова, известный биатлонист Антон Шипулин, дочь писателя Крапивина и командир отряда «Каравелла» Лариса Крапивина и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Участники ролика рассказывают про то, как прекрасен этот мир - упоминают «наши» травы, луга, солнце, птиц, и то, для чего рожден человек - чтобы мечтать, создавать «красоты идеал», совершенствовать мир, строить дома и сады, любить семью и жить, делая счастливыми других людей.

Слова при этом не всегда попадают в рифму, а про террор в самих стихах не упоминается. Читающие на протяжении 48-секундного ролика стоят на фоне зеленых полей и неба. Пользователи в соцсетях отнеслись к ролику критически. По их мнению, никакого отношения к противодействию терроризму он не имеет, стиль ролика сравнили с фотографиями из детсада и раскритиковали качество видео.

В Екатеринбурге на Плотинке в честь Дня космонавтики запускали ракеты, однако что-то пошло не так и из 12 ракет в воздух взмыли только 9. Видео НАШЕЙ смотрите здесь.

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