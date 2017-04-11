В Екатеринбурге уборщики перепутали реквизит и костюмы театра с мусором и выбросили его накануне премьеры

Актеры ездили на городскую свалку, чтобы найти необходимые вещи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
Буквально накануне премьеры спектакля «Антарктида» лишились всего реквизита актеры театра «Фабрика». Клининговая компания приняла вещи и костюмы за ненужный мусор и выбросила его, написали 11 апреля ЕТВ.
О произошедшем казусе администрация театра сообщила в своей группе ВКонтакте.
Представители театра рассказали, что актеры даже ездили на городскую свалку, но практически ничего найти не удалось. Чтобы не отменять премьеру, назначенную на 19.30 на пятницу, 14 апреля, в театре сейчас собирают необходимые вещи, также просят о помощи и горожан.
Вещи нужны простые, например: гимнастическая лента, металлический колокольчик, металлофон с палочкой, мужчские кеды мужские, меховая шапка-ушанка, деревянный табурет и прочее.
- Пьеса Ульяны Гицаревой «Антарктида» – победитель XII всероссийского драматургического конкурса им. А. Володина, впервые была поставлена Петром Чижовым в Санкт-Петербурге в «Театре на Литейном» в 2016 году.
- По сюжету, в середине 90-х на станции «Молодежная» в Антарктиде двое исследователей, священник и собака переживают полярную ночь. Но помнят ли о них на большой земле, которую терзают разброд и смута, а не снежная слепота? Героям остается только вера: одному – в государство, другому – в бога, третьему – в себя самого, а собаке – в человека.