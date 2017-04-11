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В Екатеринбурге завтра перекроют Кольцовский тракт

В Екатеринбурге завтра перекроют Кольцовский тракт
16+
Фото: екатеринбург.рф
Ремонт трассы будет длиться три месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

С 20.00 часов 13 апреля на Кольцовском тракте перекроют движение транспорта со стороны аэропорта в сторону города, сообщили в администрации Екатеринбурга.
 
Завтра строители возобновят ремонт Кольцовского тракта, который начался летом 2016 года. Движение транспорта со стороны Кольцово, от улицы Бахчиванджи до ЕКАД, будет перекрыто до 20 мая, затем начнется ремонт полосы со стороны города в сторону аэропорта. Пролностью ремонт завершится только в июле. 
 
 
На время ремонта первой полосы тракта будет организовано двустороннее движение транспорта по противоположной стороне трассы, что может спровоцировать автомобильные пробки. В конце июня рабочие перекроют движение в сторону Кольцово. 
  • Ремонт Кольцовского тракта является частью подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Тендер на выполнение работ выиграла компания «Уралтрансспецстрой», ее специалисты должны отремонтировать 11 километров трассы за 635,4 миллиона рублей. 

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Маша Шмурыгина, 12.04.2017, 13:43
Тэги: Дороги, ЧМ-2018
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