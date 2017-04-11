В Качканаре 4-летний мальчик попал в больницу с менингитом, а умер от черепно-мозговой травмы

Под подозрением персонал больницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

В Качканаре следователи возбудили дело после того, как в больнице умер четырехлетний мальчик. Он поступил сюда с менингитом, а когда скончался — выяснилось, что у ребенка была черепно-мозговая травма, написала «КП-Екатеринбург» 11 апреля.

К мальчику на дом вызвали скорую, врачи госпитализировали ребенка с предварительным диагнозом «менингит». Через некоторое время он умер в реанимации.

— Следователем СКР получены результаты предварительного вскрытия в Качканаре, по их данным, ребенок погиб от черепно-мозговой травмы. Первоначально при поступлении в больницу информации о получении травмы мальчиком не было. Поэтому было принято решение о возбуждении уголовного дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», чтобы максимально объективно разобраться в гибели ребенка, — уточнили в СУ СКР по Свердловской области.