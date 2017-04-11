В Кольцово на 19 часов задерживают рейс Екатеринбург – Паттайя

Екатеринбуржцы вынуждены ждать вылета из-за позднего прибытия самолета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

Авиакомпания «Азур Эйр» почти на сутки задержала рейс из Паттайи в Екатеринбург, из-за этого обратный рейс также отложен на 17.30 часов 12 апреля.

Самолет «Азур Эйр» должен был прилететь из Таиланда в Екатеринбург около девяти часов вечера во вторник, 11 апреля. Обратный рейс из Екатеринбурга в Паттайю был запланирован на 23.00 часа, однако самолет из Паттайи в назначенное время не прибыл - перевозчик задержал вылет на 19 часов. В результате екатеринбуржцы вынуждены ждать своего самолета почти сутки.

Представители авиакомпании сообщили, что рейс был перенесен, а не задержан, однако пояснить причины не смогли, сообщает Ura.ru. Перевозчик известил туристов о переносе, все они прибудут в аэропорт к назначенному времени.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, на данный момент прибытие самолета из Паттайи ожидается в 15.50, обратный вылет - в 17.30. Самолет уже вылетел из Таиланда, он приземлится в Новосибирске для дозаправки, а затем направится в Екатеринбург.

Авиакомпания «Азур Эйр» была дважды оштрафована за длительные задержки самолетов в Екатеринбурге. Первый штраф перевозчик получил в феврале 2017 года за 11-часовую задержку рейса Екатеринбург - Пхукет в декабре 2016-го, когда самолет выкатился на пределы взлетной полосы в Кольцово. Второй штраф авиакомпания получила в начале марта 2017 года за восьмичасовую задержку самолета в Екатеринбурге в сентябре 2016-го.

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