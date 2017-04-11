Ушла из дома и не вернулась: в Свердловской области с 1 января не могут найти 17-летнюю девушку

Она легко идет на контакт и может скрываться у знакомых.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
В Тавде Свердловской области полиция с 1 января разыскивает 17-летнюю девушку. Она ушла из дома и не вернулась, с тех пор ее больше никто не видел, сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области.
Настя Жданова пропала 3,5 месяца назад, еще 1 января.
— Девушка была одета в красную куртку-парку с капюшоном с серым мехом. Также на ней может быть весенняя куртка бирюзового цвета, синие джинсы, темные тряпичные ботинки. Рост пропавшей 150 сантиметров, плотное телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы. Настя, по словам родственников, общительна, легко входит в доверие, может назваться другим именем, — рассказали в полиции Тавды.
- Если вам известно что-либо о ее местонахождении, обратитесь в полицию по телефонам: 8(34360)5-24-94, 8(999)368-10-42, 8(904)173-86-75 или 02.