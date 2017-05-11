«Я стал лучше относиться к верующим»: Руслан Соколовский записал первый ролик после суда

Произошедшее на процессе блогер сравнил с «балабановской Россией».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Блогер Руслан Соколовский записал в Екатеринбурге первый ролик после окончания судебного процесса. Запись опубликована 12 мая 2017 года.

«Напомнило процесс Кафки»

В первой части записи, Соколовский рассказал о своих впечатлениях от суда.

— В ходе этого процесса я столкнулся с такой что ли «балабановской Россией». Достаточно чернушной, ужасной, жуткой. Я когда-то в такой уже жил, когда до 16 лет жил в Шадринске. Я из этого вырвался и тут все началось все тоже самое. Я столкнулся с СИЗО, я столкнулся со всеми этими ужаснейшими процессами. Мне это напомнило процесс Кафки со всей этой бюрократической волокитой. И все вот эти вот странные вещи происходят, от которых одновременно и стыдно и смешно и очень грустно, — сказал блогер.

Какие верующие классные?

Руслан признался, что для него самым шокирующим обстоятельством дела для него стал коллективный просмотр роликов, который организовал настоятель храма Большой Златоуст иерей Виктор Явич. Также Соколовский припомнил священнику его высказывание про «моральных уродов», адресованное неоскорбленным верующим.

— Напомню, что среди таких людей было очень много таких, которые не оскорбились, и они, в том числе, приходили со стороны зашиты. Там было очень много замечательных верующих, которым я очень благодарен за поддержку. Я и раньше говорил о том, что многие верующие могут быть классными, — сказал Соколовский.

Вместе с тем блогер, по его признанию, не изменил своего мнения о религии. Он по-прежнему считает этот институт негативным явлением.

Соколовского обязали удалить ролики о покемонах

О своих дальнейших планах Соколовский рассказывал журналистам уклончиво. Он планирует в ближайшее время принять участие в нескольких социальных проектах.

Во время судебного процесса Руслан говорил, что новые ролики он пока снимать не будет.

Кроме того, по решению суда Соколовский должен будет удалить все девять роликов, которые стали основой для возбуждения уголовного дела.

Скрин из соцсетей