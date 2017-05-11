Дожди, солнце и сильный ветер: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге

Синоптики обещают осадки утром и днем, к вечеру погода станет солнечной и ясной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В субботу, 13 мая, будет дождливо. Температура воздуха в этот день не поднимется выше плюс 10 градусов. Ветер юго-западный, силой до 8 метров в секунду.

Утро воскресенья, 14 мая, будет солнечным, но прохладным: похолодает до плюс 7 градусов. Днем и вечером пройдут небольшие дожди, температура воздуха поднимется до плюс 11 градусов. Ветер западный, 4-5 метров в секунду.