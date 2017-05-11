Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Панов рассказал Путину о гибели фазанов на своей ферме

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
Предприниматель из Екатеринбурга Дмитрий Панов написал письмо президенту России Владимиру Путину с рассказом об уничтожении фазаньей фермы. Письмо было передано 12 мая 2017 года в приемную главы государства в УрФО.
В январе 2017 года хозяйство предпринимателя осталось без электричества из-за спора с предыдущим владельцем. В итоге ферма оказалась на грани выживания.
Панов обращался в Федеральную монопольную службу. Не добившись успеха, бизнесмен написал о проблеме президенту.
В настоящее время Дмитрий Панов ждет ответ на свою заявку на получение гранта от государства. За его счет бизнесмен планирует возродить свое хозяйство. Помимо фазанов Панов планирует разводить оленей и овцебыков.
- 6 марта 2017 года Дмитрий Панов рассказал НАШЕЙ, что собирается продать фазанью ферму в ее нынешнем виде.
- В фазанью ферму Дмитрий Панов, по его словам, вложил 10 млн рублей. До настоящего времени он не смог добиться подключения газопровода от местных властей. Ферма полностью зависит от электроэнергии. Подробнее о хозяйстве екатеринбургского предпринимателя читайте здесь.