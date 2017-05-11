Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Панов рассказал Путину о гибели фазанов на своей ферме

Птицы не смогли выжить после отключения хозяйства от электричества.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Предприниматель из Екатеринбурга Дмитрий Панов написал письмо президенту России Владимиру Путину с рассказом об уничтожении фазаньей фермы. Письмо было передано 12 мая 2017 года в приемную главы государства в УрФО.

В январе 2017 года хозяйство предпринимателя осталось без электричества из-за спора с предыдущим владельцем. В итоге ферма оказалась на грани выживания.

Панов обращался в Федеральную монопольную службу. Не добившись успеха, бизнесмен написал о проблеме президенту.

В настоящее время Дмитрий Панов ждет ответ на свою заявку на получение гранта от государства. За его счет бизнесмен планирует возродить свое хозяйство. Помимо фазанов Панов планирует разводить оленей и овцебыков.