Рособрнадзор приостановил лицензию Уральского Финансово-Юридического института в Екатеринбурге

Запрет на преподавание будет распространен на все подразделения вуза.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Уральского финансово-юридического института в Екатеринбурге, сообщает 12 мая 2017 года ТАСС.

Запрет распространен на все структурные подразделения екатеринбургского вуза. Кроме УрФЮИ лицензия приостановлена у Московского областного гуманитарного института и Красноярского филиала Университета Российского инновационного образования.

Приостановка действия лицензии не лишает вуз права на ведение образовательной деятельности. Также за УрФЮИ сохранилось право выдавать студентам дипломы собственного образца, но вуз не может выдавать документы по форме Минобрнауки РФ.