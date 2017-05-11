Наверх
Рособрнадзор приостановил лицензию Уральского Финансово-Юридического института в Екатеринбурге
20:40, сегодня
Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Панов рассказал Путину о гибели фазанов на своей ферме
20:14, сегодня
В батутном парке Екатеринбурга пострадали 10-летние дети: у них перелом позвоночника
19:40, сегодня
В Госдуме рассмотрят законопроект о временной прописке из-за проблем записи в первые классы
19:25, сегодня
Пора мыть окна и подоконники!
«Я стал лучше относиться к верующим»: Руслан Соколовский записал первый ролик после суда
19:11, сегодня
Радуемся пятнице, зелени и близкому лету: экологическая викторина для любителей котиков и другой природы
18:41, сегодня
В Екатеринбурге в связи с проведением эстафеты будет перекрыт центр
17:46, сегодня
Как больше не делать платежи в банке – более выгодный способ погашения кредитов и займов
В Екатеринбурге прокуратура проверит транспортную компанию, маршрутка которой загорелась прямо на ходу
17:35, сегодня
В Госдуме РФ выступили против опеки над детьми: это должно быть разрешено только родным
17:15, сегодня
В Екатеринбурге начался капитальный ремонт дорог
17:00, сегодня
В конечном счете выигрывает клиент: уральские банки боролись за звание лучшего на Фестивале качества
В Екатеринбурге новую арену ХК «Автомобилист» построят на месте телебашни
16:40, сегодня
В Екатеринбурге во время расследования убийства Оли Медведовой нашли насильника другой школьницы
16:16, сегодня1
В Екатеринбурге задержали насильника и убийцу 14-летней Оли Медведевой, чье обезображенное тело нашли на стадионе в 2011
15:24, сегодня7
В Екатеринбурге осужденный СИЗО-1 хранил двухсимочный телефон в прямой кишке
15:03, сегодня
В Свердловской области назначили замминистра транспорта и связи
15:02, сегодня
Дарья Клюкина из шоу «Холостяк»: «Илья просто не мой мужчина»
15:00, сегодня
Туристы раскупили все места в отелях Сочи на июль и август
14:38, сегодня
В Совете по правам человека при президенте России изучат обоснованность приговора Руслану Соколовскому
14:25, сегодня
Прокурор, запросившая для Соколовского реальный срок, жила с «оборотнем в погонах»
14:10, сегодня
Пошел с работы на автобус на ЖБИ и пропал: в Екатеринбурге ищут отца троих детей
13:57, сегодня
На улице Монтажников горит склад пиломатериалов
13:25, сегодня
В поселке около Невьянска мужчина забил кирпичом жену своего брата
13:07, сегодня
Синоптики обещают свердловчанам мокрый снег и сильный ветер
12:50, сегодня
«Шарташская кругосветка», «Катадзе» и «Классика» – стали известны маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге
12:45, сегодня
Свердловский хлебокомбинат оштрафовали за грязную посуду и неправильное хранение продуктов
12:20, сегодня
Прокуратура проверит условия содержания животных в зоопарке Екатеринбурга
12:09, сегодня
В Екатеринбурге с балкона многоэтажки выпал мужчина: он был в гостях
12:00, сегодня
Водитель из Краснотурьинска отправится в тюрьму на 4,5 года за смерть пешехода
11:55, сегодня
Вылет рейса из Кольцово в Турцию отложили на 9 с лишним часов
11:33, сегодня1
Рулонные шторы – идеальное решение для ваших окон
11:31, сегодня
«Может не стоит заходить в храм»: как не оскорбить чувства православных верующих?
11:21, сегодня12
В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки эвакуировали 36 человек
11:18, сегодня
В Екатеринбурге на 74-м году ушел из жизни первый тренер Павла Дацюка
10:35, сегодня
В Камышлове два безработных друга сломали ребра инвалиду
10:30, сегодня
В Екатеринбурге пьяный водитель без прав устроил ДТП
10:01, сегодня
В Екатеринбурге 23-летний водитель ВАЗа сбил подростка
09:28, сегодня
4 способа получить обычному человеку квартиру в новостройке
09:02, сегодня
Спасатели эвакуировали взрослых и ребенка из горящего дома в Екатеринбурге
08:51, сегодня
Дожди, солнце и сильный ветер: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
08:40, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 13 по 14 мая: заглянем в закулисье Большого, послушаем Феофана и попробуем блюзовый джем
08:20, сегодня
Футуристичные трамваи, бесплатные велосипеды и дешевая электроника: чем удивил Китай жителя Екатеринбурга
08:16, сегодня1
Вне игры: футболистов екатеринбургского «Урала» дисквалифицировали за драку на Кубке России
21:03, 11.05.2017
Вафля с особой начинкой: ребенок в детском саду Нижнего Тагила чуть не проглотил шуруп вместе со сладким
20:50, 11.05.2017
После вынесения приговора блогера Соколовского отправили в хоспис
20:25, 11.05.2017
«Властелин меча»: рецензия на фильм «Меч короля Артура»
20:10, 11.05.2017
100 тысяч штрафа выписали авиакомпании Azur Air за задержку рейса из Кольцово
19:54, 11.05.2017
В Свердловской области покончил с собой 29-летний старшина полиции: у него осталось трое детей
19:30, 11.05.20172
Свердловское минимущество передало Екатеринбургу землю в районе Центрального стадиона
19:10, 11.05.2017
Люди не хотят покупать билеты: в Екатеринбурге отменили мастер-класс Ольги Бузовой
19:05, 11.05.20172
Мягковато, но гуманно: как в РПЦ отреагировали на приговор блогеру Руслану Соколовскому
18:34, 11.05.2017
ВКонтакте и Facebook сломались: у некоторых пользователей не загружаются сайты ни с компьютера, ни с телефона
18:29, 11.05.2017

Рособрнадзор приостановил лицензию Уральского Финансово-Юридического института в Екатеринбурге

Рособрнадзор приостановил лицензию Уральского Финансово-Юридического института в Екатеринбурге
16+
Фото: visacomtour.ru
Запрет на преподавание будет распространен на все подразделения вуза.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Уральского финансово-юридического института в Екатеринбурге, сообщает 12 мая 2017 года ТАСС.

Запрет распространен на все структурные подразделения екатеринбургского вуза. Кроме УрФЮИ лицензия приостановлена у Московского областного гуманитарного института и Красноярского филиала Университета Российского инновационного образования.

Приостановка действия лицензии не лишает вуз права на ведение образовательной деятельности. Также за УрФЮИ сохранилось право выдавать студентам дипломы собственного образца, но вуз не может выдавать документы по форме Минобрнауки РФ.

  • 16 августа 2016 года Уральскому финансово-юридическому институту Рособрнадзор запретил набирать студентов после того, как в пятницу, 12 августа, вуз лишили государственной аккредитации
  • Все начало с проверки, которую провели в УрФЮИ весной 2016 года. Тогда в вузе нашли многочисленные нарушения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Требовалось, в том числе, пересмотреть кадровую политику и образовательные программы по юриспруденции и экономике, а также фонды оценочных средств. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 12.05.2017, 20:40
Тэги: Образование
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Фото Мультимедиа Мистика Происшествия Доска позора Волейбол Экономика Деньги ИГИЛ ЖКХ ДТП Храм святой Екатерины Конкурсы Мировые новости Репортаж Мужчины Расстрел на Депутатской Мотоциклы Скандал с Новиковым Розыск Психология Бэби-боксы Школа Ельцин-центр Бизнес Приостановка полетов в Египет Грипп Новости дня История успеха Криминал ВУЗ Экономия Ошибки врачей Новости России Взятки Еда Необычное Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Убийство в Рахмангулово МЧС Мода Музыка Красота ГИБДД Недвижимость Екатеринбуржцы в разных странах Кризис и санкции Сибирская язва Интернет Растения Убийство Ирины Вахрушевой Футбол Религия Транспортная реформа Личное Дороги Истории 9 мая Расстрел Катастрофа Образование Война ритуальных агентств Развлечения Семья Хэллоуин-2015 Грипп в Екатеринбурге Жизнь в городе Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Слухи Биатлон СМИ Голодовка в колонии Корь Общественный транспорт Кто заработал Искусство Крушение самолета под Ростовом Здоровье Пожар Снос монастыря на Качканаре Медицина Знаменитости Приговор Лошагину Строительство Транспорт Баскетбол Высокие технологии Ту 154 9 мая История Екатеринбурга Горячее ЧМ-2018 Отключение света Уралмаш, Эльмаш Взрыв Производство Животные Рецензия Выставки Дело Пьянкова Дом-2 Смерть Интервью Пусть говорят Коллекторы Горящие авто Эксклюзив Отдых Погода Политика Дети Парковки Самолет Минобороны упал в Якутии Статистика Ловец покемонов Обрушение крыши на Калинина Военный репортаж В Египте разбился самолет с российскими туристами Секс Туризм Видео Афиша Расписание Путин Хоккей Спорт Новости Дорожные воины Тест Шоу-бизнес Женщины Самолет Культура Скорая помощь Студенты Лайфхак Отношения Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Позитив Суд Новый год В Екатеринбурге -40 градусов Рейтинг ЗАГС Скандалы Опрос Гололед Авто

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru