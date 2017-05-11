Рособрнадзор приостановил лицензию Уральского Финансово-Юридического института в Екатеринбурге

Запрет на преподавание будет распространен на все подразделения вуза.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Уральского финансово-юридического института в Екатеринбурге, сообщает 12 мая 2017 года ТАСС.
Запрет распространен на все структурные подразделения екатеринбургского вуза. Кроме УрФЮИ лицензия приостановлена у Московского областного гуманитарного института и Красноярского филиала Университета Российского инновационного образования.
Приостановка действия лицензии не лишает вуз права на ведение образовательной деятельности. Также за УрФЮИ сохранилось право выдавать студентам дипломы собственного образца, но вуз не может выдавать документы по форме Минобрнауки РФ.
- 16 августа 2016 года Уральскому финансово-юридическому институту Рособрнадзор запретил набирать студентов после того, как в пятницу, 12 августа, вуз лишили государственной аккредитации
- Все начало с проверки, которую провели в УрФЮИ весной 2016 года. Тогда в вузе нашли многочисленные нарушения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Требовалось, в том числе, пересмотреть кадровую политику и образовательные программы по юриспруденции и экономике, а также фонды оценочных средств.