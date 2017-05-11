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«Шарташская кругосветка», «Катадзе» и «Классика» – стали известны маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге

«Шарташская кругосветка», «Катадзе» и «Классика» – стали известны маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге
16+
Фото: vk.com/mayprogulka
НАША публикует карту мероприятия, полюбившегося жителям уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Уже в следующее воскресенье, 21-го числа, в уральской столице пройдет традиционная «Майская прогулка». Как и в прошлые годы, организаторы подготовили три маршрута: «Шарташская кругосветка» – 18 км, «Катадзе» – 27 км и «Классика» – 50 км. Но стартовать и финишировать все участники будут в одной точке – от главного корпуса УрФУ, что находится по адресу: ул. Мира, 19.

Старт на 50-километровый маршрут «Классика» будет проходить с 7.00 до 10.00, а на маршрутах «Шарташская кругосветка» и «Катадзе» – с 08.00 до 11.00. Финишировать же участники должны до 21.00. Но, естественно, те, кто не рассчитают свои силы, смогут сойти с маршрута в любой момент.

Маршруты будут проходить по северным и восточным окрестностям города Екатеринбурга. Предполагается, что участники пройдутся по окрестностям Шарташа, увидят красивые места Калиновских разрезов и горы Лиственной, посетят страусиную ферму «Мистер Фишер». А также в этом году в маршруты включен технопарк «Университетский» и Малый Шарташ. Организаторы ожидают, что в этом году в прогулки примут участие до 12 тысяч человек.

При этом организаторы обещают, что участники «Майской прогулки» будут обеспечены водой, которую можно будет получить на контрольных пунктах. А вот о еде нужно будет позаботиться самим, но, возможно, на некоторых контрольных пунктах будут работать буфеты.

Для всех, кто хочет принять участие в прогулке, открыта электронная регистрация. Для этого всего лишь нужно заполнить анкету участника на сайте, получить ее на электронную почту и, распечатав, принести на старт. Стартовый взнос можно будет оплатить как на старте так и онлайн. Но при оплате онлайн до 20 мая он составит 250 р., тогда как непосредственно на старте нужно будет заплатить 300 р. Но если у вас не будет возможности зарегистрироваться на сайте, это тоже можно сделать на старте.

  • «Майская прогулка» проходит в уральской столице с 1984 года по инициативе студентов Физико-технического факультета УПИ (ныне Физико-технологического института УрФУ). Со дня основания она проводится ежегодно в третье воскресенье мая. В этом году 34-я «Майская прогулка»  пройдет 21 мая.
  • Абсолютный рекорд по количеству участников был поставлен в 2016 году — испытать себя в дистанциях на 17, 33 и 50 километров пришли более 11 тысяч человек.
  • Напомним, что велосипедисты на маршруты "Майской прогулки" не допускаются. Для них 27 мая в Екатеринбурге пройдет велопрогулка.

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Евгений Светлый, 12.05.2017, 12:45
Тэги: Здоровье, Спорт, Новости
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