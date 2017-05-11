Свердловский хлебокомбинат оштрафовали за грязную посуду и неправильное хранение продуктов

Руководство должно устранить нарушения в ближайшее время.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
Санитарные врачи проверили Ревдинский хлебокомбинат и обнаружили там целый ряд нарушений, сообщили НАШЕЙ сегодня, 12 мая, в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Вопросы специалистов ведомства вызвали условия хранения продукции. Выяснилось, что на хлебокомбинате нарушают требования к предотвращению порчи и защите сырья от загрязняющих веществ, к сбору и хранению твердых отходов. В помещениях завода не делают вовремя ремонт, не моют оборотную тару. Там нарушены требования по маркировке выпускаемой продукции. Также не осуществляется производственный лабораторный контроль за условиями труда сотрудников.
- Ревдинский хлебозавод оштрафовали на 80 тысяч рублей. В адрес руководителя направили предписание об устранении нарушений.