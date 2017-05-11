В Екатеринбурге в связи с проведением эстафеты будет перекрыт центр

Побегут полицейские.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Екатеринбурге в субботу, 13 мая, вновь будет перекрыт центр город в связи с проведением забега. Городское управление внутренних дел проводит легкоатлетическую эстафету, посвященную Великой Победе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, начало спортивного праздника пройдет в 10 утра по адресу Октябрьская площадь, 1. На время забега, с 10.30 до 11.00, будет перекрыта улица Бориса Ельцина. Остальные улицы центра города перекрываться не будут.