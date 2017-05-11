Пошел с работы на автобус на ЖБИ и пропал: в Екатеринбурге ищут отца троих детей

Мужчину последний раз видели 3 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Екатеринбурге с 3 мая ищут Алексая Артамонова, отца троих детей. Мужчина 3 мая вышел с работы, как обычно, но домой не доехал. Родные подали заявление в полицию и привлекли к поискам отряд «Лиза Алерт».

38-летний Алексей Артамонов в 17 часов вышел после рабочего дня (район ЖБИ, Высоцкого 50, через «Жарден») и пропал. Отец троих детей работал на гранитном карьере и вечером должен был приехать к семье в деревню Большие Брусяны.

Утром он, как обычно, поехал на работу, а после рабочей смены пропал где-то по пути домой. То, что Алексей вышел со своего предприятия на улице Высоцкого, подтверждает запись, сделанная камерой наружного видеонаблюдения. Как рассказали его друзья, он после работы попрощался с ними и пошел на автобусную остановку. — После работы он всегда шел домой. Садился на автобус № 067 и ехал до Южного автовокзала, оттуда на автобусе домой в Большие Брусяны, а тут пропал, – рассказал родственник пропавшего Сергей. В течение первых трех дней телефон Алексея был доступен, но на звонки он не отвечал. После этого телефон отключился и мужчина больше не появлялся в сети.