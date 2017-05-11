В Екатеринбурге на 74-м году ушел из жизни первый тренер Павла Дацюка

Прощание с Валерием Голоуховым состоится в субботу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
В уральской столице на 74-м году ушел из жизни заслуженный тренер России Валерий Георгиевич Голоухов, сообщил накануне официальный сайт ХК «Автомобилист».
– Он долгие годы выступал за свердловский «Спартак», а после окончания карьеры игрока работал тренером в школах «Юность» и «Спартаковец», среди его воспитанников – легендарные хоккеисты Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин, – рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.
- Церемония прощания с Валерием Голоуховым пройдет в субботу, 13 мая, в КРК "Уралец" (вход со стороны ул. Большакова) с 12.00 до 13.00.
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