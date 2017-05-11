В Екатеринбурге начался капитальный ремонт дорог

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
Городские службы Екатеринбурга наконец приступили к ремонту дорог. Несмотря на сложности, возникшие в ходе проведения аукционов, муниципалитет заключил-таки два контракта на проведение работ. А в июне ожидается подписание третьего.
Как сообщили в городской администрации, в рамках первого лота предусмотрены работы по ремонту улиц в районе Центрального стадиона. В списке – 28 участков общей площадью 389 тысяч 817 квадратных метров. Во втором лоте - 19 объектов, которые связаны с тренировочными площадками, которые обустраивают в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Общий объем ремонтируемых дорог составит почти 299 тысяч квадратных метров.
– А сейчас торгах находится еще третий лот – по ремонту проспекта Ленина (от Московской до 8 Марта) и участка улицы Шефской (от поста ГИБДД до Мариупольской развязки), – добавили в мэрии. – Заключение контракта по нему планируется в июне.
Напоминаем, что всего в 2017 году дорожные службы отремонтируют 49 участков:
– ул. 8 Марта – от проспекта Ленина до ул. Бориса Ельцина;
– Верх-Исетский бульвар;
– ул. Московская – от ул. Пальмиро Тольятти до ул. Челюскинцев;
– ул.Кирова – от ул. Токарей до ул. Заводской;
– ул. Татищева – от ул. Красноуральской до ул. Заводской;
– ул. Крауля – от ул. Токарей до ул. Крылова;
– ул. Мельникова;
– ул. Анри Барбюса – от ул. Крылова до ул. Пирогова;
– ул. Крылова – от ул. Ключевской до ул. Крауля;
– ул. Токарей – от ул. Кирова до ул. Серафимы Дерябиной;
– ул. Токарей – от ул. Кирова до ул. Плавильщиков (нечетная сторона);
– ул. Долорес Ибаррури – от ул. Кирова до Верх-Исетского бульвара;
– ул. Гурзуфская – от ул. Радищева до ул. Посадской;
– ул. Посадская – от ул. Гурзуфской до ул. Репина;
– ул. Малышева – от ул. Московской до ул. Репина;
– ул. Попова – от ул. Московской до ул. Репина;
– ул. Хомякова;
– ул. Юмашева – от ул. Папанина до ул. Хомякова;
– ул. Папанина;
– ул. Серафимы Дерябиной – от ул. Токарей до переулка Встречного;
– ул. Серафимы Дерябиной от ул. Шаумяна до Объездной дороги;
– ул. Карла Либкнехта – от ул. Первомайской до ул. Свердлова;
– ул. Свердлова – от ул. Карла Либкнехта до ул. Челюскинцев;
– ул. Челюскинцев – от дома № 25 до дома № 29 по этой улице;
– ул. Бебеля – от ул. Донбасской до ул. Таватуйской;
– ул. Халтурина – от ул. Опалихинской до ул. Готвальда;
– ул. Радищева – от ул. 8 Марта до ул. Московской;
– ул. Репина – от дома № 6а по улице Металлургов до автобусной остановки «Контрольная»;
– ул. Торговая – от ул. Грибоедова до ул. Альпинистов;
– ул. Бахчиванджи между съездами с Кольцовского тракта;
– пересечение улиц Куйбышева – Розы Люксембург;
– ул. Кировградская – от ул. Машиностроителей до ул. Бакинских Комиссаров;
– ул. Фестивальная;
– ул. XXII Партсъезда – от ул. Фестивальной до ул. 40-летия Октября;
– ул. 40-летия Октября – от ул. XXII Партсъезда до ул. Кировградской;
– ул. Донбасская;
– ул. Машиностроителей – от ул. Донбасской до дома № 13а по ул. Машиностроителей;
– ул. Старых Большевиков – от ул. Краснофлотцев до ул. Фронтовых Бригад;
– ул. Ручейная;
– Объездная дорога – от ул. Серафимы Дерябиной до ул. Светлореченской;
– ул. Спутников;
– переулок Утренний;
– ул. Трудовая – от здания № 31 до границы города;
– ул. Академика Шварца;
– переулок Черноморский;
– Сибирский тракт – от 13-го километра до развязки на пересечении с улицей Трактовой;
– дублер Сибирского тракта – от Мариупольской транспортной развязки до поста ГИБДД;
– проспект Ленина – от ул. Московской до ул. 8 Марта;
– переулок Базовый – от объездной дороги до дома № 47 на переулке Базовом.
Напомним, что после укладки верхнего слоя движение на участках дорог будет ограничиваться на 10-12 часов, чтобы покрытие набрало необходимую прочность. При этом дорожные службы просят горожан отнестись с пониманием к предстоящим работам. Чтобы отремонтировать дроги с соблюдением всех технологий, некоторые виды работ будут выполняться ночью. Поэтому горожан просят немого потерпеть в те дни, когда работы будут проходить неподалеку от их домов.
- Работы обязаны завершить к 1 октября.
- Гарантийные обязательства, которые дают подрядчики в этом году, составляют 3-4 года.