В Екатеринбурге начался капитальный ремонт дорог

НАША напоминает, какие улицы приведут в порядок в этом году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Городские службы Екатеринбурга наконец приступили к ремонту дорог. Несмотря на сложности, возникшие в ходе проведения аукционов, муниципалитет заключил-таки два контракта на проведение работ. А в июне ожидается подписание третьего.



Как сообщили в городской администрации, в рамках первого лота предусмотрены работы по ремонту улиц в районе Центрального стадиона. В списке – 28 участков общей площадью 389 тысяч 817 квадратных метров. Во втором лоте - 19 объектов, которые связаны с тренировочными площадками, которые обустраивают в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Общий объем ремонтируемых дорог составит почти 299 тысяч квадратных метров.

– А сейчас торгах находится еще третий лот – по ремонту проспекта Ленина (от Московской до 8 Марта) и участка улицы Шефской (от поста ГИБДД до Мариупольской развязки), – добавили в мэрии. – Заключение контракта по нему планируется в июне.

Напоминаем, что всего в 2017 году дорожные службы отремонтируют 49 участков:

– ул. 8 Марта – от проспекта Ленина до ул. Бориса Ельцина;

– Верх-Исетский бульвар;

– ул. Московская – от ул. Пальмиро Тольятти до ул. Челюскинцев;

– ул.Кирова – от ул. Токарей до ул. Заводской;

– ул. Татищева – от ул. Красноуральской до ул. Заводской;

– ул. Крауля – от ул. Токарей до ул. Крылова;

– ул. Мельникова;

– ул. Анри Барбюса – от ул. Крылова до ул. Пирогова;

– ул. Крылова – от ул. Ключевской до ул. Крауля;

– ул. Токарей – от ул. Кирова до ул. Серафимы Дерябиной;

– ул. Токарей – от ул. Кирова до ул. Плавильщиков (нечетная сторона);

– ул. Долорес Ибаррури – от ул. Кирова до Верх-Исетского бульвара;

– ул. Гурзуфская – от ул. Радищева до ул. Посадской;

– ул. Посадская – от ул. Гурзуфской до ул. Репина;

– ул. Малышева – от ул. Московской до ул. Репина;

– ул. Попова – от ул. Московской до ул. Репина;

– ул. Хомякова;

– ул. Юмашева – от ул. Папанина до ул. Хомякова;

– ул. Папанина;

– ул. Серафимы Дерябиной – от ул. Токарей до переулка Встречного;

– ул. Серафимы Дерябиной от ул. Шаумяна до Объездной дороги;

– ул. Карла Либкнехта – от ул. Первомайской до ул. Свердлова;

– ул. Свердлова – от ул. Карла Либкнехта до ул. Челюскинцев;

– ул. Челюскинцев – от дома № 25 до дома № 29 по этой улице;

– ул. Бебеля – от ул. Донбасской до ул. Таватуйской;

– ул. Халтурина – от ул. Опалихинской до ул. Готвальда;

– ул. Радищева – от ул. 8 Марта до ул. Московской;

– ул. Репина – от дома № 6а по улице Металлургов до автобусной остановки «Контрольная»;

– ул. Торговая – от ул. Грибоедова до ул. Альпинистов;

– ул. Бахчиванджи между съездами с Кольцовского тракта;

– пересечение улиц Куйбышева – Розы Люксембург;

– ул. Кировградская – от ул. Машиностроителей до ул. Бакинских Комиссаров;

– ул. Фестивальная;

– ул. XXII Партсъезда – от ул. Фестивальной до ул. 40-летия Октября;

– ул. 40-летия Октября – от ул. XXII Партсъезда до ул. Кировградской;

– ул. Донбасская;

– ул. Машиностроителей – от ул. Донбасской до дома № 13а по ул. Машиностроителей;

– ул. Старых Большевиков – от ул. Краснофлотцев до ул. Фронтовых Бригад;

– ул. Ручейная;

– Объездная дорога – от ул. Серафимы Дерябиной до ул. Светлореченской;

– ул. Спутников;

– переулок Утренний;

– ул. Трудовая – от здания № 31 до границы города;

– ул. Академика Шварца;

– переулок Черноморский;

– Сибирский тракт – от 13-го километра до развязки на пересечении с улицей Трактовой;

– дублер Сибирского тракта – от Мариупольской транспортной развязки до поста ГИБДД;

– проспект Ленина – от ул. Московской до ул. 8 Марта;

– переулок Базовый – от объездной дороги до дома № 47 на переулке Базовом.



Напомним, что после укладки верхнего слоя движение на участках дорог будет ограничиваться на 10-12 часов, чтобы покрытие набрало необходимую прочность. При этом дорожные службы просят горожан отнестись с пониманием к предстоящим работам. Чтобы отремонтировать дроги с соблюдением всех технологий, некоторые виды работ будут выполняться ночью. Поэтому горожан просят немого потерпеть в те дни, когда работы будут проходить неподалеку от их домов.