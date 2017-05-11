В Екатеринбурге новую арену ХК «Автомобилист» построят на месте телебашни

Что ждет саму телебашню, пока неизвестно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
В Екатеринбурге новую ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист» построят на участке, где стоит недостроенная телебашня, сообщает Znak.com 12 мая.
Новый ледовый дворец появится на участке по адресу улица Степана Разина, 15. Проект поправок в «Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» предполагает передачу участка и телебашни инвестору на безвозмездной основе. Взамен свердловские власти станут совладельцами проекта.
Специально для строительства ледового дворца будет создано акционерное общество «Ледовая арена». Каким будет размер доли свердловского правительства в этой компании, неизвестно. Вторым инвестором проекта может стать Уральская горно-металлургическая компания, которая наряду с властями области является совладельцем хоккейного клуба «Автомобилист» и КРК «Уралец» - действующей ледовой арены клуба.
- Ранее свердловские власти выставляли телебашню с прилегающим участком на продажу за 652,8 миллиона рублей, однако торги позже отменили.
- Телебашню законсервировали в 1991 году, в 2013-м власти Свердловской области выкупили недострой у ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» за 500 миллионов рублей. Какая судьба ждет телебашню теперь, пока неизвестно.