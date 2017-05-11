В Екатеринбурге во время расследования убийства Оли Медведовой нашли насильника другой школьницы

Мужчину, изнасиловавший ученицу школы, возле которой нашли тело Оли, посадили в тюрьму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли изнасилование ученицы школы, возле которой в 2011 году убили 14-летнюю Олю Медведеву . Раскрыть это удалось благодаря расследованию убийства последней, сообщили в ведомстве 12 мая.

Расследуя зверское убийство Медведевой, правоохранительные органы провели колоссальный объем работы, что позволило попутно раскрыть несколько других преступлений. Одно из таких преступлений - изнасилование ученицы школы, возле которой в 2011 году нашли тело Оли. Сегодня преступник отбывает наказание в тюрьме.

Поиски подозреваемого в убийстве Медведевой затянулись на пять лет. За это время следователи, криминалисты и сотрудники управления МВД проанализировали огромный объем электронной информации и данные о людях, судимых за аналогичные преступления, либо состоящих на учете в психиатрических учреждениях.

Следователи опросили 4,5 тысячи человек, проверили более семи тысяч человек во время поквартирных обходов, провели более одной тысячи различных экспертиз, изучили более трех тысяч документов и сведения более чем трех миллионах звонках по мобильным телефонам.