В Екатеринбурге во время расследования убийства Оли Медведовой нашли насильника другой школьницы

Мужчину, изнасиловавший ученицу школы, возле которой нашли тело Оли, посадили в тюрьму.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли изнасилование ученицы школы, возле которой в 2011 году убили 14-летнюю Олю Медведеву. Раскрыть это удалось благодаря расследованию убийства последней, сообщили в ведомстве 12 мая.
Расследуя зверское убийство Медведевой, правоохранительные органы провели колоссальный объем работы, что позволило попутно раскрыть несколько других преступлений. Одно из таких преступлений - изнасилование ученицы школы, возле которой в 2011 году нашли тело Оли. Сегодня преступник отбывает наказание в тюрьме.
Поиски подозреваемого в убийстве Медведевой затянулись на пять лет. За это время следователи, криминалисты и сотрудники управления МВД проанализировали огромный объем электронной информации и данные о людях, судимых за аналогичные преступления, либо состоящих на учете в психиатрических учреждениях.
Следователи опросили 4,5 тысячи человек, проверили более семи тысяч человек во время поквартирных обходов, провели более одной тысячи различных экспертиз, изучили более трех тысяч документов и сведения более чем трех миллионах звонках по мобильным телефонам.
- Была собрана информация о десятках аналогичных преступлений по всей России. Всего в расследовании участвовали более сотни сотрудников правоохранительных органов.
- В конце концов следователи получили совпадение ДНК-анализа одного из проверяемых мужчин с образцом, изъятым на месте убийства. Подозреваемого задержали 10 мая 2017 года, ему грозит пожизненное лишение свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.