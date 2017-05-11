В Екатеринбурге осужденный СИЗО-1 хранил двухсимочный телефон в прямой кишке

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
В среду, 10 мая, сотрудники СИЗО-1 в Екатеринбурге нашли у осужденного в прямой кишке мобильный, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
— При проведении полного обыска и досмотра личных вещей сотрудники колонии обнаружили и забрали сотовый телефон с двумя SIM-картами, спрятанный ухищренным способом — в прямой кишке, — сообщили в ведомстве.
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- Наказание по статье 228 ч.2 Уголовного кодекса РФ составляет 5-12 лет тюрьмы с ограничением свободы до года либо без него. Что касается штрафа, то виновному может вменяться к выплате до 500 тысяч рублей.