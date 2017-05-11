В Госдуме рассмотрят законопроект о временной прописке из-за проблем записи в первые классы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

В Государственную думу Екатеринбурга будет внесен законопроект о временной прописке детей. Это связано с проблемамы приема первоклашек и нехваткой мест в школах, отметил 12 мая депутат нижней палаты парламента от Свердловской области Андрей Альшевских.

— Мы проанализировали ситуацию и после всех случаев, когда 70-80% первоклассников в школе оказываются с временной пропиской, решили выдвинуть такую инициативу. Приоритет должен быть у ребят с постоянной пропиской, которые реально живут рядом со школой, — уточнил он.

По новому законопроекту, в первую очередь в школы будут записывать детей с постоянной пропиской, а уже потом всех остальных с временной.