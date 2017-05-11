В Совете по правам человека при президенте России изучат обоснованность приговора Руслану Соколовскому

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов одобрил условное наказание блогеру Руслану Соколовскому.
– То, что срок условный, это хорошо. А насколько приговор обоснован, можно будет сказать тогда, когда Совет ознакомится с текстом приговора, – цитируют слова Федотова «Ведомости». – Мы намерены внимательно изучить текст приговора и выскажем по нему свое мнение после вступления приговора в силу.
Такое решение было принято в СПЧ, чтобы не оказывать влияния на апелляционную инстанцию.
Напомним, что накануне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил «ловца покемонов» к 3,5 годам условно. Блогера признали виновным по всем статьям.
- Сразу после приговора Соколовскому, которому также назначили в качестве наказания 160 часов обязательных работ, предложили потрудиться хосписе.
- После того, как блогера признали виновным, НАША поыталась разобраться, чего не стоит делать в церкви, чтобы не оскорбить чувства верующих.
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