В Совете по правам человека при президенте России изучат обоснованность приговора Руслану Соколовскому

Но глава СПЧ одобрил, что блогеру назначили условное наказание.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов одобрил условное наказание блогеру Руслану Соколовскому.

– То, что срок условный, это хорошо. А насколько приговор обоснован, можно будет сказать тогда, когда Совет ознакомится с текстом приговора, – цитируют слова Федотова «Ведомости». – Мы намерены внимательно изучить текст приговора и выскажем по нему свое мнение после вступления приговора в силу.

Такое решение было принято в СПЧ, чтобы не оказывать влияния на апелляционную инстанцию.



Напомним, что накануне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил «ловца покемонов» к 3,5 годам условно. Блогера признали виновным по всем статьям.

Сразу после приговора Соколовскому, которому также назначили в качестве наказания 160 часов обязательных работ, предложили потрудиться хосписе.

После того, как блогера признали виновным, НАША поыталась разобраться, чего не стоит делать в церкви, чтобы не оскорбить чувства верующих.

как зайти в церковь и избежать уголовной ответственности.Источник: http://ngzt.ru/analitics/view/12-05-2017-mojet-ne-stoit-zahodit-v-hram-kak-ne-oskorbit-chuvstva-pravoslavnyh-veruyushchih © ngzt.ru

Разбираемся на примере дела Соколовского, как зайти в церковь и избежать уголовной ответственности.Источник: http://ngzt.ru/analitics/view/12-05-2017-mojet-ne-stoit-zahodit-v-hram-kak-ne-oskorbit-chuvstva-pravoslavnyh-veruyushchih © ngzt.ru

обязательным работам на срок 160 часов.Источник: http://ngzt.ru/news/view/11-05-2017-v-ekaterinburge-lovcu-pokemonov-ruslanu-sokolovskomu-dali © ngzt.ru

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