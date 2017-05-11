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В Свердловской области назначили замминистра транспорта и связи

В Свердловской области назначили замминистра транспорта и связи
16+
Фото: www.midural.ru
36-летний Дмитрий Брусянин приступит к работе 15 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Губернатор Евгений Куйвашев назначил Дмитрия Брусянина заместителем министра транспорта и связи Свердловской области, сообщили в правительстве региона 12 мая.
 
Дмитрию Брусянину 36 лет, он уроженец Каменска-Уральского. Выпускник Уральского государственного университета путей сообщения, где учился по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». В 2007 году получил научную степень кандидата технических наук.
 
В 2003 году, сразу после окончания учебы, Дмитрий начал работу в УрГУПС на должности стажера-исследователя, дослужился до директора научно-исследовательской части вуза
 
 
Министр транспорта и связи Василий Старков рассказал, чем на новом посту будет заниматься его заместитель: среди обязанностей Брусянина будет курирование сферы дорожного хозяйства и работы министерства в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме этого, Дмитрий будет отвечать за развитие транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры Свердловской области.
  • К работе новый замминистра транспорта и связи приступит 15 мая.
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Маша Шмурыгина, 12.05.2017, 15:02
Тэги: Транспорт
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