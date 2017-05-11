Синоптики обещают свердловчанам мокрый снег и сильный ветер

Погода ухудшится на севере региона.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017
Синоптики прогнозируют мокрый снег в некоторых районах Свердловской области, сообщили в Уральском гидрометцентре 12 мая.
На севере области в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега по ночам и дождей в дневное время. Температура воздуха при этом ночью опустится до минусовых значений - в выходные ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем на севере области потеплеет лишь до плюс 7, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
Погода в Екатеринбурге будет боее мягкой: здесь не ожидается снегопадов, но синоптики обещают горожанам дожди как в субботу, так и воскресенье. Температура воздуха будет практически такой же - не выше плюс 13 градусов. Заморозков в уральской столице не ожидается.
- В праздничные длинные выходные снег уже выпадал в некоторых свердловских городах, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.