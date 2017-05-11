Вылет рейса из Кольцово в Турцию отложили на 9 с лишним часов

По словам пассажиров самолета, причиной задержки стала птица попавшая в один из двигателей во время взлета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Анталью должен был вылететь сегодня из Кольцово в 04.00 по местному времени. Однако в итоге вылет отложили на 9 с лишним часов. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, воздушное судно покинет уральскую столицу не раньше 13:20.



По словам пассажиров самолета, причиной задержки стала птица, попавшая в один из двигателей во время взлета. После чего экипаж воздушного судна был вынужден вернуться в екатеринбургский аэропорт.

– Мы видели искры из двигателя. Испугаться не успели, самолет посадили, – цитирует ЕТВ одного из пассажиров самолета. – Сейчас сидим в аэропорту, ждем вылета. Не знаю, как заставить себя снова зайти в эту консервную банку.

Как сообщили корреспонденту НАШЕЙ в пресс-службе авиакомпании, часть пассажиров разместили в гостинице, остальные на время разъехались по домам.

Более подробный комментарий по поводу задержки в авиакомпании пообещали предоставить позднее.

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