«Машина есть, теперь надо получить права»: 19-летняя «Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова строит планы на будущее

Она рассказала, что любит экспериментировать, хочет закончить вуз, а еще пока не влюбилась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

В Екатеринбурге на XX юбилейном конкурсе красоты победительницей стала 19-летняя Анастасия Каунова . Как рассказала после мероприятия сама Настя, она еще не до конца осознала, что она – самая красивая девушка города, но готова постараться улучшать Екатеринбург.

– Как ты решила принять участие в конкурсе?

– Это было совершенно случайно. Мы гуляли с подругой в центре, я увидела рекламу конкурса и предложила пойти вместе. Тем же вечером заполнила анкету и отправила заявку. А вот подруга со мной не пошла.

– Было сложно?

– Мы занимались 52 дня подряд. Конечно, были моменты, когда что-то не получалось, но все девочки друг друга поддерживали, старались приободрить. А я приходила домой, гнала от себя плохие мысли, и ложилась спать, также мне очень помогла и мама.

– Ты родилась в Екатеринбурге?

– Нет, мы с семьей переехали из Казахстана, когда я была совсем маленькой, мне было два года. Многие родственники остались там. Сегодня меня поддерживали бабушка, мама и двоюродные брат с сестрой. Еще у меня есть младший брат, который еще учится в школе.

– А ты сама где учишься, планируешь ли заканчивать вуз?

– Я студентка второго курса Уральской Архитектурной академии, учусь на дизайнера интерьера. Мне нравится моя будущая профессия, и я хочу себя в ней попробовать. Но и во многих других сферах я себя тоже вижу. Поэтому, как получится, так пусть и будет. Я себя не ограничиваю, могу и в журналистику пойти.

– В детстве, ты любила сцену или была скромной и стеснительной?

– Когда я была маленькой, то любила рисовать. Помню, что всегда нравились подиумы, и я даже была в специально школе моделей. А еще мне нравился спорт – я ходила на теннис и каталась на коньках. Однажды в школе я выиграла конкурс красоты, но всегда стеснялась своего высокого роста.

– Есть ли у тебя любимый молодой человек? – Нет, пока его нет. Но это личное, и я думаю, что это должно остаться только моим, поэтому даже если он появится, не буду об этом заявлять публично. – Как поддерживаешь себя в такой хорошей форме? Как любишь одеваться в жизни? – Занимаюсь спортом, фитнесом, не бросала даже во время подготовки. Стиль в одежде предпочитаю абсолютно разный, по настроению, люблю экспериментировать. На диетах не сидела, но сейчас стараюсь питаться правильно.

– Главный приз конкурса – автомобиль. Ты водитель?

– Я отучилась на права как раз до начала конкурса. Должен был быть экзамен, но у меня были занятия по подготовке. Поэтому пожертвовала им и не жалею. Сдам потом.

– Когда на сцене сказали, что победительницу зовут Анастасия, что ты почувствовала?

– В этот момент я подумала, что Анастасия – это очень распространенное имя. У нас их было шесть на конкурсе. В десятке – три такие девушки, которые претендовали на корону. Сердце забилось, мурашки по коже.

– Как ощущается корона на голове?

– Если честно, я ее не ощущаю. Я просто сейчас нахожусь в эмоциях, не чувствую ног и не чувствую этой короны. Но я уже предчувствую ответственность. Вообще я очень счастлива, испытываю радостное волнение, просто нет слов. Хочу подарить эти эмоции всем, поделиться со всеми, еще не до конца осознала, что все на самом деле так.

– Ближайшие планы на будущее?

– Я еще не знаю свой график, но уверена, что он будет очень плотным. Я чувствую, что это непросто, но мне хочется сделать что-то для этого города. В ближайший год планирую помогать Екатеринбургу.

Бабушка Насти специально приехала поболеть за внучку из Казахстана. Она рассказала, что очень рада за Настю, но все-таки немного ее жалеет.