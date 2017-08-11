Наверх
Шикарные девушки, сложная бачата, слезы и объятия родных: яркие моменты с "Мисс Екатеринбург-2017" в фоторепортаже
16:33, сегодня
Ученые выяснили, что антибактериальное мыло опасно здоровья
16:16, сегодня
Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды
15:29, сегодня
"Машина есть, теперь надо получить права": 19-летняя "Мисс Екатеринбург-2017" Анастасия Каунова строит планы на будущее
15:00, сегодня
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
Только без паники: что делать, если вы потерялись в лесу
14:55, сегодня
В Свердловской области возросло число фиктивных браков
13:55, сегодня
Мог отделаться штрафом: буйный водитель из Екатеринбурга получил 12 суток за ругань на улице
12:58, сегодня
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
За прошедшие сутки в Екатеринбурге сгорели три машины
12:14, сегодня1
Нижнему Тагилу присвоят звание города трудовой славы
11:50, сегодня1
В Екатеринбурге хотят убрать парковку на площади 1905 года
11:10, сегодня
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
Новая "Мисс Екатеринбург", кто она?
10:18, сегодня
Житель Кировграда зарезал мать
19:02, 11.08.2017
Финал "Мисс Екатеринбург – 2017": онлайн–трансляция
18:46, 11.08.2017
Регоператоры Урала и Сибири обсудили актуальные вопросы реализации программ капитального ремонта
Хоккеисты "Автомобилиста" проведут встречу с фанатами
18:39, 11.08.2017
70 томов за месяц: владельцу "борзого" тагильского завода предъявили обвинение
17:51, 11.08.20172
Никаких заложников нет: ситуация с "плененными" екатеринбуржцами в Гаграх оказалась преувеличена
17:34, 11.08.20172
"Пускай шторма тебя обходят мимо": названа лучшая песня про Крымский мост
17:19, 11.08.2017
Роспотребнадзор признал условия в Турции небезопасными для здоровья туристов
16:54, 11.08.2017
В Екатеринбурге мотоциклист устроил погоню с ГИБДД
16:49, 11.08.2017
Пьяный екатеринбуржец 12 раз ударил ножом незнакомого автомобилиста
16:31, 11.08.2017
На выходные в Свердловской области обещают сильные дожди
16:28, 11.08.2017
Уважаемые работники строительного комплекса, коллеги и партнеры!
16:22, 11.08.2017
Уралец отправил медведицу в нокдаун
16:09, 11.08.2017
Житель Свердловской области стал Люцифером
15:39, 11.08.2017
На Эльмаше и Вторчермете из-за ремонта ЛЭП отключат свет
14:47, 11.08.2017
Пьяный водитель Nexia устроил лобовое ДТП под Нижним Тагилом
14:42, 11.08.2017
При стройке здания МЧС в Екатеринбурге "пропали" 60 миллионов рублей
14:25, 11.08.20172
Евгения Липовича наградят за заслуги перед Свердловской областью
13:11, 11.08.20171
Фанаты "Урала" признают вратаря Годзюра лучшим игроком второй матч подряд
12:50, 11.08.2017
Мотоцикл, на котором разбились подростки в Екатеринбурге, подарил одному из них отец
12:19, 11.08.2017
Прокуратура взяла на контроль стройку проблемного ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге
11:39, 11.08.2017
Приключения вселенского масштаба: рецензия на фильм "Валериан и город тысячи планет"
11:12, 11.08.2017
К Дню строителя уральцам подарят звезду на небе
11:00, 11.08.2017
В зоопарке Екатеринбурга появились ягуарунди
10:41, 11.08.2017
Почти как новостройка: как капремонт в Волчанске преобразил дома
10:23, 11.08.20172
В Заречном в аварии пострадали мама с пятилетней дочкой, когда их иномарка врезалась в бетонный блок
09:55, 11.08.2017
Екатеринбургская епархия получит гранты от президента почти на 6 миллионов рублей
09:29, 11.08.2017
Свердловская агрофирма задолжала сотрудникам 6,5 миллионов рублей
09:14, 11.08.2017
В Екатеринбурге на газовой заправке взорвалась иномарка
09:05, 11.08.2017
Выходные в Екатеринбурге c 12 по 13 августа: российское кино, шоу тягачей-супергероев и "Дождь" под открытым небом
09:00, 11.08.2017
В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет
08:44, 11.08.2017
Ночью похолодает до плюс 9: выходные в Екатеринбурге будут прохладными
08:16, 11.08.2017
Двух екатеринбуржцев взяли в заложники в Абхазии
20:36, 10.08.20172
На ВИЗовском водохранилище в Екатеринбурге пройдут "морские дуэли"
20:26, 10.08.2017
МТС убрал из эфира в Екатеринбурге "Четвертый канал" и "41 Домашний"
19:45, 10.08.20171
В Свердловской области будут судить похоронщика, обокравшего 127 клиентов
18:54, 10.08.2017
На свалке в Верхней Пышме нашли тела двух младенцев
18:53, 10.08.2017
"Нечаянно" задушил и изнасиловал: в Ирбите рецидивист убил медсестру и сжег дом
18:40, 10.08.20171
В сентябре на Шарташе начнут вырубать деревья
18:34, 10.08.2017
На Юго-Западе "Приора" сбила мотоцикл с двумя подростками
18:12, 10.08.2017
Дымит так, что видно из центра: на улице Майкопской в Екатеринбурге горит жилой дом
17:48, 10.08.2017

Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды

Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды
16+
Фото: wikipedia.org
Опрессовки продлятся до 26 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

Сразу несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды с сегодняшнего дня.

Согласно графику ремонтных подготовок, опрессовки коснуться ЖБИ, Синие Камни, Парковый, Пионерский, а также Березовский.

Это стало вынужденной мерой из-за ремонта на Ново-Свердловской ТЭЦ. Горячая вода вернется в дома только в ночь на 26 августа.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 12.08.2017, 15:29
Тэги: Новости дня, ЖКХ, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
История успеха Дом-2 ИГИЛ Истории 9 мая Экономия Секс Спорт Позитив ЗАГС Финансы Горячее Авто Новости России Биатлон Культура Недвижимость ЖКХ Свердловской области Бэби-боксы Личное Голодовка в колонии Погода Школа Жизнь в городе Убийство в Рахмангулово Видео Транспортная реформа Кто заработал Политика Необычное Семья Скандалы Ошибки врачей Афиша Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Взятки Опрос Корь Религия Знаменитости Дело Пьянкова ДТП МЧС Отношения Еда Расписание Женщины Мистика Строительство Горящие авто ГИБДД Красота СМИ 9 мая Фото Баскетбол Екатеринбуржцы в разных странах Отключение света Уралмаш, Эльмаш Туризм ВУЗ Высокие технологии Мода Дороги Катастрофа Волейбол Война ритуальных агентств Шоу-бизнес Коллекторы Общественный транспорт Тест Парковки Скорая помощь Лайфхак Обрушение крыши на Калинина Кризис и санкции Растения Транспорт Новости дня Эксклюзив Животные Убийство Ирины Вахрушевой Мультимедиа Приостановка полетов в Египет Ельцин-центр Доска позора Военный репортаж Взрыв Студенты Статистика Храм святой Екатерины Здоровье Бизнес Футбол Мужчины Смерть Происшествия Суд Дорожные воины Ловец покемонов Скандал с Новиковым Недвижимость Свердловской области В Екатеринбурге -40 градусов ЖКХ Интервью Гололед Ту 154 Расстрел Рейтинг Крушение самолета под Ростовом Сибирская язва Новый год Дети Мотоциклы Снос монастыря на Качканаре Выставки Расстрел на Депутатской Пожар Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Новости Производство Развлечения В Египте разбился самолет с российскими туристами Медицина Интернет История Екатеринбурга Деньги Грипп в Екатеринбурге Слухи Рецензия Криминал Пусть говорят Репортаж Образование ЧМ-2018 Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Хэллоуин-2015 Психология Розыск Приговор Лошагину Самолет Отдых Искусство Экономика Мировые новости Грипп Музыка Конкурсы Самолет Минобороны упал в Якутии Путин Хоккей

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru