Опрессовки продлятся до 26 августа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017
Сразу несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды с сегодняшнего дня.
Согласно графику ремонтных подготовок, опрессовки коснуться ЖБИ, Синие Камни, Парковый, Пионерский, а также Березовский.
Это стало вынужденной мерой из-за ремонта на Ново-Свердловской ТЭЦ. Горячая вода вернется в дома только в ночь на 26 августа.
- Стоит добавить, что управляющие компании Екатеринбурга задолжали за отопление порядка миллиарда рублей.
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