Нижнему Тагилу присвоят звание города трудовой славы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею присвоения Нижнему Тагилу звания города трудовой славы.
Инициатором стал местный металлург Валерий Овчинников, который полвека проработал на НТМК.
– Нижний Тагил - город-труженик, город-орденоносец, индустриальный флагман Свердловской области. При этом он имеет богатую историю и уникальные культурные ценности. Нижнему Тагилу исполнилось 295 лет, и он остается молодым, современным, активно развивается, – заявила спикер областного парламента Людмила Бабушкина
Также Бабушкина добавила, что бюджет Нижнего Тагила за последние пять лет вырос с 6 до 11 миллиардов рублей.
- Добавим, что сегодня, 12 августа в Нижнем Тагиле отмечают День города.
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