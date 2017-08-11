Наверх
Новая "Мисс Екатеринбург", кто она?
10:18, сегодня
Житель Кировграда зарезал мать
19:02, 11.08.2017
Финал "Мисс Екатеринбург – 2017": онлайн–трансляция
18:46, 11.08.2017
Хоккеисты "Автомобилиста" проведут встречу с фанатами
18:39, 11.08.2017
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
70 томов за месяц: владельцу "борзого" тагильского завода предъявили обвинение
17:51, 11.08.20171
Никаких заложников нет: ситуация с "плененными" екатеринбуржцами в Гаграх оказалась преувеличена
17:34, 11.08.20171
"Пускай шторма тебя обходят мимо": названа лучшая песня про Крымский мост
17:19, 11.08.2017
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
Роспотребнадзор признал условия в Турции небезопасными для здоровья туристов
16:54, 11.08.2017
В Екатеринбурге мотоциклист устроил погоню с ГИБДД
16:49, 11.08.2017
Пьяный екатеринбуржец 12 раз ударил ножом незнакомого автомобилиста
16:31, 11.08.2017
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
На выходные в Свердловской области обещают сильные дожди
16:28, 11.08.2017
Уважаемые работники строительного комплекса, коллеги и партнеры!
16:22, 11.08.2017
Уралец отправил медведицу в нокдаун
16:09, 11.08.2017
Регоператоры Урала и Сибири обсудили актуальные вопросы реализации программ капитального ремонта
В Свердловской области стал Люцифером
15:39, 11.08.2017
На Эльмаше и Вторчермете из-за ремонта ЛЭП отключат свет
14:47, 11.08.2017
Пьяный водитель Nexia устроил лобовое ДТП под Нижним Тагилом
14:42, 11.08.2017
При стройке здания МЧС в Екатеринбурге "пропали" 60 миллионов рублей
14:25, 11.08.20171
Евгения Липовича наградят за заслуги перед Свердловской областью
13:11, 11.08.2017
Фанаты "Урала" признают вратаря Годзюра лучшим игроком второй матч подряд
12:50, 11.08.2017
Мотоцикл, на котором разбились подростки в Екатеринбурге, подарил одному из них отец
12:19, 11.08.2017
Прокуратура взяла на контроль стройку проблемного ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге
11:39, 11.08.2017
Приключения вселенского масштаба: рецензия на фильм "Валериан и город тысячи планет"
11:12, 11.08.2017
К Дню строителя уральцам подарят звезду на небе
11:00, 11.08.2017
В зоопарке Екатеринбурга появились ягуарунди
10:41, 11.08.2017
Почти как новостройка: как капремонт в Волчанске преобразил дома
10:23, 11.08.20171
В Заречном в аварии пострадали мама с пятилетней дочкой, когда их иномарка врезалась в бетонный блок
09:55, 11.08.2017
Екатеринбургская епархия получит гранты от президента почти на 6 миллионов рублей
09:29, 11.08.2017
Свердловская агрофирма задолжала сотрудникам 6,5 миллионов рублей
09:14, 11.08.2017
В Екатеринбурге на газовой заправке взорвалась иномарка
09:05, 11.08.2017
Выходные в Екатеринбурге c 12 по 13 августа: российское кино, шоу тягачей-супергероев и "Дождь" под открытым небом
09:00, 11.08.2017
В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет
08:44, 11.08.2017
Ночью похолодает до плюс 9: выходные в Екатеринбурге будут прохладными
08:16, 11.08.2017
Двух екатеринбуржцев взяли в заложники в Абхазии
20:36, 10.08.20172
На ВИЗовском водохранилище в Екатеринбурге пройдут "морские дуэли"
20:26, 10.08.2017
МТС убрал из эфира в Екатеринбурге "Четвертый канал" и "41 Домашний"
19:45, 10.08.20171
В Свердловской области будут судить похоронщика, обокравшего 127 клиентов
18:54, 10.08.2017
На свалке в Верхней Пышме нашли тела двух младенцев
18:53, 10.08.2017
"Нечаянно" задушил и изнасиловал: в Ирбите рецидивист убил медсестру и сжег дом
18:40, 10.08.20171
В сентябре на Шарташе начнут вырубать деревья
18:34, 10.08.2017
На Юго-Западе "Приора" сбила мотоцикл с двумя подростками
18:12, 10.08.2017
Дымит так, что видно из центра: на улице Майкопской в Екатеринбурге горит жилой дом
17:48, 10.08.2017
МЧС предупреждает о минусовой температуре в Свердловской области
17:36, 10.08.2017
В Екатеринбурге лишат прав 20 водителей, которые не пропустили скорую помощь
17:06, 10.08.2017
ЕКАД встал в 20-километровую пробку из-за смертельного ДТП
16:42, 10.08.2017
В фуре, прибывшей в Екатеринбург из Москвы, нашли коробку с полуживыми котятами
16:32, 10.08.20171
В конкурсе "Мисс Екатеринбург – 2017" оставили 31 участницу: в финал попадет десятка лучших
16:30, 10.08.2017
Из Екатеринбурга пустят дополнительные поезда в Анапу и Адлер
16:17, 10.08.2017
"Мы весь город кончим этим ледовым дворцом". Председатель градсовета Екатеринбурга высказался о судьбе телебашни
16:02, 10.08.20171
Солист екатеринбургской "Сансары" спасает 13-метрового кита, застрявшего в проливе на Дальнем Востоке
16:02, 10.08.2017
Коммунальщики Екатеринбурга задолжали за отопление миллиард рублей
15:47, 10.08.20171
Закончить ремонт на площади 1905 года: администрация огласила список обязательных дел к Дню города
15:40, 10.08.2017

Новая «Мисс Екатеринбург», кто она?

Новая "Мисс Екатеринбург", кто она?
16+
Фото: станица Анастасии Кауновой "ВКонтакте"
Знакомимся с Анастасией Кауновой по фотографиям из социальных сетей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

Вечером 11 августа в Екатеринбурге прошел финал конкурса "Мисс Екатеринбург". Первой красавицей уральской столицы стала 19-летняя Анастасия Каунова.

Пока лишь известно, что девушка учится в Архитектурной академии и ради конкурса пропустила экзамен в ГАИ.

 

 

 

 

 

 

 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 12.08.2017, 10:18
Тэги: Новости дня, Женщины, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Баскетбол Кто заработал Развлечения Туризм В Египте разбился самолет с российскими туристами Знаменитости Отдых Снос монастыря на Качканаре Грипп в Екатеринбурге Ельцин-центр Религия Расписание Экономика Убийство в Рахмангулово Отношения Кризис и санкции Ошибки врачей Образование Музыка Волейбол Секс Искусство Скандалы Пусть говорят Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Путин Растения Корь Ловец покемонов Екатеринбуржцы в разных странах Расстрел Скандал с Новиковым Недвижимость Свердловской области Приостановка полетов в Египет Коллекторы Бэби-боксы Голодовка в колонии Катастрофа Авто ГИБДД Дом-2 Женщины Рейтинг Отключение света Уралмаш, Эльмаш Афиша Недвижимость Розыск Репортаж Студенты Семья СМИ ЗАГС Горячее Доска позора Новости Финансы Эксклюзив Погода Новый год Хоккей Хэллоуин-2015 Смерть Новости России Рецензия ДТП Взрыв Деньги В Екатеринбурге -40 градусов Мировые новости ВУЗ Истории 9 мая Видео Еда Общественный транспорт Строительство Интервью Экономия Тест Личное Храм святой Екатерины Приговор Лошагину Дело Пьянкова Бизнес ЧМ-2018 Новости дня Скорая помощь ЖКХ Свердловской области Дороги Жизнь в городе Здоровье МЧС Транспорт Политика Красота Обрушение крыши на Калинина ИГИЛ Школа Мистика История успеха Футбол Самолет Горящие авто Опрос Биатлон Фото Культура Мужчины Позитив Шоу-бизнес Дорожные воины Производство Лайфхак Самолет Минобороны упал в Якутии Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Дети Необычное Грипп Взятки Медицина Убийство Ирины Вахрушевой Мотоциклы Происшествия Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мультимедиа Выставки Интернет Статистика Парковки Высокие технологии Крушение самолета под Ростовом Сибирская язва ЖКХ Мода Ту 154 Транспортная реформа 9 мая Военный репортаж Слухи История Екатеринбурга Суд Спорт Психология Криминал Расстрел на Депутатской Животные Война ритуальных агентств Гололед Пожар Конкурсы

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru