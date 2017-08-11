«Имя помогает людям запоминать меня как личность»: екатеринбуржец рассказал, зачем стал Люцифером

Свои фамилию и отчество он оставил прежними.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

Екатеринбуржец решил поменять свое имя на Люцифера , сообщили в ЗАГС по Свердловской области. Сделать ему это разрешили, так что одним Люцифером в России стало больше.

Как рассказал "Нашей Газете" Ринат, которого с мая официально зовут Люцифером, из Екатеринбурга он сейчас переехал.

– Меня звали Ринат, но мне с детства не нравилось. Главное в жизни – это добиваться своей цели, осуществлять свои мечты. Одна из них было смены имени.

– Почему выбрали такое необычное имя?

– Оно мне просто нравится. Для меня это вполне обычное имя, как и другие. Почитайте историю этого имени, она очень богата. Фамилию и отчество оставил прежние. Я не приписываю этому имени каких-то особых свойств.

– А почему тогда поменяли именно на Люцифера?

– Вот вы в примерочной надеваете одежду на размер меньше, вам становиться неудобно и вы пытаетесь снять эту одежду и примерить то, что вам более подходит. Вот также и я поступаю, мне неудобно, не нравится, когда меня называют Ринат. А что надо делать, если тебе что-то не нравится? Находить выходы: менять, улучшать и так далее. Я понимаю большинство людей, почему у них разное впечатление, когда слышат мое имя. В основном, это плохая репутация имени Люцифер, которое описано в Библии. Но наш мир состоит не только из религии! Религия – это всего лишь одна капля из большого океана, который считается нашей жизнью. Люди сами себе создают ограничения. Строят стены вокруг себя: деньги, семья, религия, общество, любовь и так далее. У меня нет таких ограничений. Есть страхи, как и у всех людей, но меня выделяет из большинства то, что я люблю их побеждать.

– И новое имя помогает вам побеждать? Или имя такое выбрали как раз, чтобы победить страх перед формальностями?

– Да нет, выбрал бы другое имя, ничего бы не изменилось. Я не верю, что из-за самого имени может что-то внутренне измениться или внешне. Мне помогают уверенность в себе, желание, стремление, ежедневные тренировки.

– А как реагируют люди, когда слышат, не верят, наверное, сначала?

– Бывает. Но признаюсь, имя помогает людям запоминать меня как личность. Реакция разная, обычно удивляются. Говорят необычно, но красиво. На костре сжигать не пытались.

– А как родные отреагировали?

– Родные по-прежнему называют Ринат. Им это привычнее, я не против. Но новым людям представляюсь как Люцифер. Семья адекватно реагирует, но волновалась за меня. Больше всего, что будет тяжело в жизни с таким именем.

– Но пока все нормально идет?

– В жизни не было каких либо проблем после смены имени. Все проблемы и трудности зависят от самого человека. Не стоит удивляться – я интересуюсь философией, бизнесом, успехами успешных людей.

– А кем работаете, если не секрет, и сколько вам лет?

– Мне 23 года. Работал в большой компании ОАО "РЖД", не так давно уволился. Сейчас занимаюсь веб-программированием, веб-дизайном, рекламным продвижением.

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