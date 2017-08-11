Шикарные девушки, сложная бачата, слезы и объятия родных: яркие моменты с «Мисс Екатеринбург-2017» в фоторепортаже

Всего конкурс длился почти 4 часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

В пятницу, 1 августа, в ТЮЗе прошел финал конкурса "Мисс Екатеринбург-2017". НАША следила за происходящим в онлайн-режиме.

Победительницей стала 19-летняя студентка УралГАХА Анастасия Каунова, которая рассказала, что учебу бросать не планирует, хочет улучшить Екатеринбург и не имеет молодого человека: ее интервью сразу после поьбеды также можно прочитать здесь

Сам конкурс длился около 4 часов, зрители, хоть и устали, но мужественно ждали окончания и итогов, чтобы поздравить своих подруг и родных. В зале было много групп поддержки и семей участниц.

Жюри совещалось почти час, чтобы, наконец, назвать имя трех победительниц, которыми, кроме Кауновой, стали 21-летняя Ангелина Колясникова и 21-летняя Юлия Родыгина. Фоторепортаж самых ярких моментов от НАШЕЙ.