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Шикарные девушки, сложная бачата, слезы и объятия родных: яркие моменты с «Мисс Екатеринбург-2017» в фоторепортаже

Шикарные девушки, сложная бачата, слезы и объятия родных: яркие моменты с "Мисс Екатеринбург-2017" в фоторепортаже
16+
Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
Всего конкурс длился почти 4 часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

В пятницу, 1 августа, в ТЮЗе прошел финал конкурса "Мисс Екатеринбург-2017". НАША следила за происходящим в онлайн-режиме.

Победительницей стала 19-летняя студентка УралГАХА Анастасия Каунова, которая рассказала, что учебу бросать не планирует, хочет улучшить Екатеринбург и не имеет молодого человека: ее интервью сразу после поьбеды также можно прочитать здесь.
 
Сам конкурс длился около 4 часов, зрители, хоть и устали, но мужественно ждали окончания и итогов, чтобы поздравить своих подруг и родных. В зале было много групп поддержки и семей участниц. 
 
Жюри совещалось почти час, чтобы, наконец, назвать имя трех победительниц, которыми, кроме Кауновой, стали 21-летняя Ангелина Колясникова и 21-летняя Юлия Родыгина. Фоторепортаж самых ярких моментов от НАШЕЙ.
 

Юбилейный конкурс вел Александр Олешко, зрители активно реагировали на его шутки смехом и аплодисментами.

Юбилейный конкурс вел Александр Олешко, зрители активно реагировали на его шутки смехом и аплодисментами.

Одним из первых выступлений был танец под музыкальный микс. Девушки зажгли, как надо!

Одним из первых выступлений был танец под музыкальный микс. Девушки зажгли, как надо!

Дефиле в красивых платьях, похожие на свадебные, не оставили никого равнодушным.

Дефиле в красивых платьях, похожие на свадебные, не оставили никого равнодушным.

В этом время выступал пианист Раф Минеев со своими композициями.

В этом время выступал пианист Раф Минеев со своими композициями.

Все участницы были прекрасны!

Все участницы были прекрасны!

После номера музыканту помогла одна из участниц выйти на поклон и уйти со сцены.

После номера музыканту помогла одна из участниц выйти на поклон и уйти со сцены.

На сцену вышли победительницы прошлых конкурсов с детьми.

На сцену вышли победительницы прошлых конкурсов с детьми.

Среди победительниц была и ведущая прогноза погоды, и мама семерых детей.

Среди победительниц была и ведущая прогноза погоды, и мама семерых детей.

Олешко спросил у одной мисс пошлых лет, как она справлялась с волнением. А она ответила, что надо смотреть в зал и представлять, что у всех искры из ушей. Что он и продемонстрировал

Олешко спросил у одной мисс пошлых лет, как она справлялась с волнением. А она ответила, что надо смотреть в зал и представлять, что у всех искры из ушей. Что он и продемонстрировал

Конкурс прошел под девизом "Время красоты", очень красивый номер из "Щелкунчика" показали солисты театра оперы и балета.

Конкурс прошел под девизом "Время красоты", очень красивый номер из "Щелкунчика" показали солисты театра оперы и балета.

Участницы вышли в необычных нарядах: их создала местный дизайнер, вдохновившись нашими памятниками конструктивизма.

Участницы вышли в необычных нарядах: их создала местный дизайнер, вдохновившись нашими памятниками конструктивизма.

Тут были и гостиница "Исеть", и Белая башня.

Тут были и гостиница "Исеть", и Белая башня.

Под зажигательную музыку вместе с профессиональными партнерами конкурсантки станцевали бачату.

Под зажигательную музыку вместе с профессиональными партнерами конкурсантки станцевали бачату.

Это оказался одним из самых сложных испытаний: повороты, основным шаги и поддержки дались не всем.

Это оказался одним из самых сложных испытаний: повороты, основным шаги и поддержки дались не всем.

Но красотки не смущались и улыбались!

Но красотки не смущались и улыбались!

Выход в вечерних платьях соединили с интеллектуальным конкурсом.

Выход в вечерних платьях соединили с интеллектуальным конкурсом.

Будущая вторая вице-мисс Юлия Родыгина поздравляет Екатеринбург с днем города.

Будущая вторая вице-мисс Юлия Родыгина поздравляет Екатеринбург с днем города.

Финальный выход всех 31 участницы, платья сшиты из портьер "Икеи".

Финальный выход всех 31 участницы, платья сшиты из портьер "Икеи".

Шикарная София Никитчук, "Мисс Екатеринбург-2014", была на высоте, поздравив горожан и объявив одну из победительниц в номинации.

Шикарная София Никитчук, "Мисс Екатеринбург-2014", была на высоте, поздравив горожан и объявив одну из победительниц в номинации.

Лучшие из лучших. Финальная часть.

Лучшие из лучших. Финальная часть.

Победительницы конкурса Анастасия Каунова получила ключи от автомобиля.

Победительницы конкурса Анастасия Каунова получила ключи от автомобиля.

Победительница прошлого года Елизавета Аниховская поздравляет Анастасию Каунову.

Победительница прошлого года Елизавета Аниховская поздравляет Анастасию Каунову.

Три финалистки: I вице-мисс, II вице-мисс и "Мисс Екатеринбург-2017"

Три финалистки: I вице-мисс, II вице-мисс и "Мисс Екатеринбург-2017"

Девушек пришли поддержать целыми семьями.

Девушек пришли поддержать целыми семьями.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 12.08.2017, 16:33
Тэги: Шоу-бизнес, Фото, Красота
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