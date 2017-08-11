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Только без паники: что делать, если вы потерялись в лесу

Только без паники: что делать, если вы потерялись в лесу
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Обязательно скажите родственникам, куда и зачем идёте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

МЧС напоминает, как действовать, если вы заблудились в лесу. Первое правило – не паниковать. Потеряв дорогу в лесу, сразу же остановитесь и присядьте на пенек, обдумайте ситуацию.

Постарайтесь вспомнить последнюю примету на знакомом пути и проследить к нему дорогу. Если можете, заберитесь на самое высокое дерево, и осмотритесь.

Ищите шумные и протяженные ориентиры: железную дорогу, шоссе, реку. Если вы нашли реку или ручей, идите вниз по течению. Поисковые группы в первую очередь ищут у рек.

Ориентируйтесь на звуки: трактор слышно за 3-4 километра, лай собаки за 2-3 километра, шум поезда за 10 километров.

Лесная или проселочная дорога ведет к жилью.Если нет компаса - используйте природные приметы. Муравейник всегда с южной стороны деревьев, мох на северной.

Когда собираетесь в лес, то обязательно предупредите родственников, куда и зачем пойдете и когда собираетесь вернуться.

Оставляйте метки: маленькие тряпочки, бумажки, фантики, зарубки, подламывайте веточки. По ним вас быстрее найдут.

Если вы встретили диких зверей, дайте им возможность уйти. Они нападают на человека если ранены, испуганы или защищают  детенышей.

Никогда не поворачивайтесь к зверям спиной, медленно отступайте задом. При явном агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь, кричите, свистите, стучите палкой о дерево. Если встретили кабана, сразу лезьте на дерево.

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Олег Галимов, 12.08.2017, 14:55
Тэги: Новости дня, МЧС, Новости
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