В Екатеринбурге хотят убрать парковку на площади 1905 года

Дискуссию о том, надо ли ее оставить чиновник назвал примитивной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

Вице-Мэр Екатеринбурга Алексей Белышев рассказал о планах активного развития пешеходных зон в городе. Помимо проекта реконструкции улиц от Исети до ЦПКиО, изменения могут коснуться и площади 1905 года.

На брусчатке рядом с памятником Ленину навсегда может исчезнуть автомобильная парковка.

– Площадь не должна быть стоянкой железных коней, а может работать как территория, где приятно отдохнуть. Дискуссия о том, быть или не быть парковке, на мой взгляд, примитивна. Эта зона для пешеходов, – заявил Белышев в эфире радиостанции "Город 107.6 FM".

Также Белышев добавил, что город должен успеть преобразиться до 2022 года, что бы успеть к 300-летнему юбилею.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!