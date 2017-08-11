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В Екатеринбурге хотят убрать парковку на площади 1905 года

В Екатеринбурге хотят убрать парковку на площади 1905 года
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Фото: "Google Maps"
Дискуссию о том, надо ли ее оставить чиновник назвал примитивной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

Вице-Мэр Екатеринбурга Алексей Белышев рассказал о планах активного развития пешеходных зон в городе. Помимо проекта реконструкции улиц от Исети до ЦПКиО, изменения могут коснуться и площади 1905 года.

На брусчатке рядом с памятником Ленину навсегда может исчезнуть автомобильная парковка.

– Площадь не должна быть стоянкой железных коней, а может работать как территория, где приятно отдохнуть. Дискуссия о том, быть или не быть парковке, на мой взгляд, примитивна. Эта зона для пешеходов, – заявил Белышев в эфире радиостанции "Город 107.6 FM".

  • Также Белышев добавил, что город должен успеть преобразиться до 2022 года, что бы успеть к 300-летнему юбилею.

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Олег Галимов, 12.08.2017, 11:10
Тэги: Новости дня, Строительство, Новости
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