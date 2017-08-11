В Свердловской области возросло число фиктивных браков

Женщины выходят замуж за таджиков, что бы те получили российское гражданство.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.08.2017

В Свердловской области резко возросло число фиктивных браков. По словам замначальника управления ЗАГС по региону Ларисы Никоновой, чаще всего распадаются узы брака между россиянками и гражданами Таджикистана.

После получения штампа в паспорте, гости из Азии могут получить российское гражданство.

– За первое полугодие зафиксировано 38 таких случаев. Раньше этот показатель был 1-2 случая за 5 лет, – сказала Никонова.

При этом с начала 2017 года в области заключили брак 12 992 тысяч пар, а развелись 9 655 тысяч пар.

Добавим, что у свердловчане активно меняют свои имена и фамилии.

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