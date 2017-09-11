Билеты на фильм «Матильда» в Екатеринбурге начнут продавать с 14 сентября

Прокатчики обещают, что цены на билеты будут обычными.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

С 14 сентября в Екатеринбурге стартуют продажи билетов на фильм "Матильда". Об этом сообщает агентство URA.ru со ссылкой на свои источники среди кинопрокатчиков.

В кинотеатре "Салют", где планируют показывать фильм, цена на билет будет варьироваться от 100 до 200 рублей. Премьера "Матильды" в России состоится 25 октября.

Напомним, фильм режиссера Алексея Учителя об отношениях балерины Кшесинской и последнего российского императора Николая Романова вызвал шквал возмущений от известных людей России, а также от представителей общин верующих.

Ранее директор кинотеатра "Салют" Сергей Федяков говорил НАШЕЙ, что "к Учителю как к режиссеру доверие есть, а зрители любят русское кино и, более того, голосуют за него рублем". Также Федякова не пугают угрозы "поджечь кинотеатр, который покажет это кино", их он считает отголосками событий 30-х годов прошлого века в Германии.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская дважды просила Генпрокуратуру РФ проверить трейлер ленты на предмет экстремизма и оскорбления чувств верующих, поскольку, по ее мнению, нарушаются права канонизированного РПЦ царя-страстотерпца. Бывший лидер «Наутилуса Помпилиуса» Вячеслав Бутусов также подписал петицию против этого фильма.

В Екатеринбурге православные активисты организовали пикеты против "Матильды". Четырех участников задержали на нарушение порядка проведения пикетирования.

Поджог кинотеатра "Космос" связывают со скандалом вокруг фильма. На это указал в своем твиттере мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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