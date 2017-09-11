Фонд «Город без наркотиков» включат в комплексную систему профилактики наркомании

Об этом объявили Евгений Куйвашев и глава фонда Андрей Кабанов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Новоизбранный глава Свердловской области Евгений Куйвашев посетил фонд "Город без наркотиков" в Екатеринбурге.

Вместе с главой фонда Андреем Кабановым он объявил о начале взаимодействия между областным Минздравом, государственным реабилитационным центром "Урал без наркотиков" и "Городом без наркотиков".

– Мы уже давно говорим о том, что необходимо использовать все методы профилактики и борьбы с наркоманией, которые будут дополнять друг друга. Наша задача - выстроить единую систему, объединить усилия и сделать максимум, чтобы спасти как можно больше наших людей, – цитирует Куйвашева департамент информационной политики.

Планируется, что фонд "Город без наркотиков" будет включен в реестр организаций, которые занимаются реабилитацией наркоманов и профилактикой наркомании. Сейчас в него входят шесть организаций.

Напомним, что Евгений Куйвашев набрал более 60% голосов на выборах губернатора Свердловской области.

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