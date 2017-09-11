«Хотим оградить посетителей от рисков»: в кинотеатре ТЦ «Алатырь» отказались от показа скандального фильма

А кинотеатры в Пассаже, Гринвиче и "Салют" права на прокат фильма уже купили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Объединенная сеть кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк", в которую входят 75 кинотеатров в 28 городах России, не будет показывать "Матильду", сообщает информационное агентство RNS на заявление пресс-службы сети. В Екатеринбурге эту сеть представляет кинотеатр, который расположен в ТЦ "Алатырь".

Представители киносети объяснили свое решение заботой о безопасности зрителей "в связи с участившимися неправомерными действиями со стороны противников фильма и угрозами в адрес кинотеатров".

В кинотеатре "Салют", где планируют показывать фильм, цена на билет будет варьироваться от 100 до 200 рублей. Премьера "Матильды" в России состоится 26 октября.

Напомним, накануне, 11 сентября, в Москве неизвестные в масках подожгли два автомобиля, припаркованные у офиса адвокатской конторы, которая представляет интересы режиссера Алексея Учителя. Они также разбросали листовки со словами "За Матильду гореть". Предпремьерный показ фильма в московском кинотеатре "Иллюзион" был отменен.

Поджог кинотеатра "Космос" связывают со скандалом вокруг фильма. На это указал в своем твиттере мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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