Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована в Театре эстрады

В тот же день все правительство региона уйдет в отставку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017
Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована на следующей неделе, сообщили в департаменте информполитики свердловского губернатора.
Официальное вступление Куйвашева в должность намечено на 18 число, пишет Накануне.ru. Ранее планировалось, что мероприятие состоится 15 сентября, но дату поменяли. Планируется, что мероприятие пройдет в Театре эстрады.
- После юридического вступления губернатора в должность правительство региона автоматически уходит в отставку. После этого министры будут назначены заново.
- В день выборов, 10 сентября, врио губернатора Свердловской области Куйвашев набрал 62,16% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Парфенов с 11,64% голосов, на третьем - кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин с 9,06%. Всего на должность губернатора претендовало шесть кандидатов.
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