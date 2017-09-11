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Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована в Театре эстрады

Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована в Театре эстрады
16+
Фото: midural.ru
В тот же день все правительство региона уйдет в отставку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована на следующей неделе, сообщили в департаменте информполитики свердловского губернатора.
 
Официальное вступление Куйвашева в должность намечено на 18 число, пишет Накануне.ru. Ранее планировалось, что мероприятие состоится 15 сентября, но дату поменяли. Планируется, что мероприятие пройдет в Театре эстрады.
  • После юридического вступления губернатора в должность правительство региона автоматически уходит в отставку. После этого министры будут назначены заново.
  • В день выборов, 10 сентября, врио губернатора Свердловской области Куйвашев набрал 62,16% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Парфенов с 11,64% голосов, на третьем - кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин с 9,06%. Всего на должность губернатора претендовало шесть кандидатов. 

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Марина Подкорытова, 12.09.2017, 11:12
Тэги: Политика, Жизнь в городе
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