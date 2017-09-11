Жительницу Свердловской области отправили в колонию за долг по алиментам

Женщина отказалась перечислять деньги на содержание своего 14-летнего сына.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

В Новоуральске суд приговорил к 6 месяцам лишения свободы 32-летнюю мать, которая не платила алименты.

В августе 2015 года женщину лишили родительских прав и обязали выплачивать на содержание своего 14-летнего сына алименты. Однако мать требование суда проигнорировала и денег не перечисляла. При этом женщина нигде не работала и не пыталась трудоустроиться.

Приставы не раз предупреждали должницу об уголовной ответственности за неуплату алиментов и направляли ее в центр занятости населения, чтобы женщина могла получать ежемесячное пособие, однако женщина не выполнила и этих требований.Тогда должницу привлекли к административной ответственности, но и этом не заставило ее начать выплачивать алименты.

В итоге в июле 2017 года женщина предстала перед судом, который признал ее виновной в неуплате алиментов и приговорил к лишению свободы на шесть месяцев.

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