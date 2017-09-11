«Много машин и заводов, но мало митингов»: за что Свердловскую область назвали самым «грязным» регионом страны

Корреспондент НАШЕЙ пообщался с авторами очередного экологического рейтинга и уральскими экологами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

В начале сентября общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала очередную версию экологического рейтинга субъектов РФ. Таким образом специалисты подвели итоги девяти месяцев Года экологии в России. Свердловская область никогда не занимала высоких позиций в этом рейтинге, а по итогам минувшего лета и вовсе рухнула на последнее место. Корреспондент НАШЕЙ связался с авторами исследования и выяснил, почему они назвали Средний Урал самым "грязным" регионом страны.

Ситуация плачевная, виновник – кризис

– Свердловская и Челябинская области традиционные аутсайдеры экологического рейтинга, – утверждает директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов. – В этих регионах высокий уровень загрязнения воды и воздуха, предприятия практически не обновляются с точки зрения защиты окружающей среды, не строятся новые очистные сооружения и так далее. Средний Урал по-прежнему в стагнации в вопросах экологии, а вот в Челябинской области появились положительные тенденции, поэтому ваш регион и оказался на последнем месте.

фото: ru.wikipedia.com

Позицию экологов полностью поддерживает заместитель председателя партии «Зеленые» по УрФО Игорь Рузаков. Как он отметил в разговоре с корреспондентом НАШЕЙ, экологическая ситуация в регионе действительно плачевная, и особых перспектив к ее улучшению пока нет.

– Нам никуда не деться от фактора, что Свердловская область – промышленный регион. Но мы недовольны переработкой вторсырья и устранением накопленного экологического ущерба. Возьмем, например, шлаковые отвалы – механизм переработки и удаления вредных реагентов требует серьезных финансовых вложений. А за окном – кризис, откладывающий любые наши инициативы, – объяснил Рузаков.

При этом звание самого "грязного", с точки зрения экологии, региона России Свердловской области помогают обеспечить не только многочисленные заводы, но и люди, отвечающие за организацию движения в городах, в особенности в Екатеринбурге.

– В последнее десятилетие в регионе пик автомобилизации, – говорит Игорь Рузаков. – Поэтому необходимо с архитекторами, планировщиками, дорожными инженерами решать вопрос с дорогами и развязками. Сейчас объемы выхлопов, которые накапливают автомобили в многочасовых пробках, – это огромный фактор экологического ущерба. Нагрузка на почву, воздух, воду и, как итог, на здоровье жителей продолжает расти.

фото: архив НАШЕЙ

Уральцам не хватает митингов

Еще один интересный момент, которые отметили авторы экологического рейтинга – на Среднем Урале крайне низкая гражданская активность в вопросах экологии. По словам Романа Пукалова, в соседней Челябинской области, например, люди выходили на митинги, устраивали несанкционированные акции против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. С этим утверждением не согласны в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

– Жалобы, предложения и просьбы горожан к нам приходят ежедневно, – говорят в пресс-службе ведомства. – Например, благодаря работе с населением у нас появились такие памятники природы, как "Озеро Шарташ" и "Гора Юрьев камень", была ликвидирована свалка кека (илистых отложений) в поселке Монетный. Также в регионе проводятся различные экологические акции, в том числе субботники и посадки леса.

Но Игорь Рузаков считает, что жителям Свердловской области банально не хватает экологического образования и воспитания:

– Многие из проблем мы с вами сами и порождаем. Люди любят жаловаться на экологическую ситуацию, но при этом, зачастую, сами участвуют в уничтожении окружающей среды. Возьмем банальную переработку пластика – сколько бы мы не говорили о раздельном сборе мусора, а воз и ныне там.

Немного позитивных цифр

В то же время, по данным Минприроды Свердловской области, за последние 5 лет экологическая ситуация в регионе улучшилась:

Выбросы в атмосферу от промышленных предприятий сократились на 222,7 тысячи тонн (на 19,7%).

Сброс загрязненных сточных вод уменьшился на 95,7 млн куб. метров (13,4%).

Снизился объем использования природных вод, а также сократилась выработка электроэнергии за счет экономии энергоресурсов. Сокращение составило 189 млн м3 (21%).

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