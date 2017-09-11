На Эльмаше из-за прорыва водопровода залило весь двор холодной водой

Бригада ремонтников выехала по вызову.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

В Екатеринбурге на Эльмаше около дома на Шефской, 89/1 утром 12 сентября прорвало водопровод. Холодная вода уже затопила весь дворе. Как сообщают местные жители, даже вздуло асфальт, из подъезда не выйти.

В МУП "Водоканал" уточнили, что заявка от жителей дома к ним поступила в 6.40 утра.

– По адресу Шефская, 89/1 произошла утечка холодной воды где-то между первым и вторым подъездом. Бригада туда уже направлена, пока точных данных, что произошло, нет. Вода, скорее всего, временно будет отключена, пока устраняется прорыв, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе "Водоканала".

Подробности обещали уточнить позднее.

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