Облсуд отправил дело екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева на новое рассмотрение

Ущерб от его деятельности составил около 600 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Свердловский областной суд отправил дело скандально известного екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева на новое разбирательство, сообщили в пресс-службе облсуда.

Воробьев возводил на Уралмаше многоквартирные дома на землях ИЖС. Орджоникидзевский районный суд посчитал такие действия мошенничеством и приговорил застройщика к шести годам заключения. Некоторые дома были снесены.



Однако прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обратилась в облсуд с апелляцией.

– Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы потерпевших и представление прокурора по делу застройщика Владимира Воробьева, строившего многоквартирные дома на землях ИЖС. Выслушав доводы сторон по делу, суд отменил приговор в части признания Воробьева невиновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и легализации средств, полученных преступным путем. Дело по этим эпизодам будет направлено на новое рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд, – сообщили в пресс-службе облсуда.

Также суд снял арест с недвижимости и автомобиля Nissan Patrol Воробьева. В остальной части приговор остался без изменения.

Во время прошлого судебного заседания некоторые пострадавшие просили "намотать ему двадцатку", а некоторые, наоборот, просили отпустить застройщика. Сам Владимир Воробьев мошенником себя не считает , заявляя, что лишь реализовывал программу президента по обеспечению россиян доступным жильем.

По информации суда, ущерб от его деятельности составил порядка шестисот миллионов рублей.

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