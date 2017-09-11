Прокуратура нашла нарушения в работе свердловского Департамента ветеринарии

Ведомство нарушало правила выдачи разрешений на перевозку грузов и заключений об отсутствии инфекций в хозяйствах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Прокуратура нашла ряд нарушений в работе Департамента ветеринарии Свердловской области.

Гендиректор одного из предприятий обратился в прокуратуру с просьбой проверить Департамент ветеринарии из-за задержки ответа на его заявление. Во время проверки было установлено, что ведомство нарушило требование о сроках рассмотрения обращения граждан и организаций. Так, на обращение, поданное в мае этого года, к сентябрю так и не был дан ответ. За это в отношении директора Департамента Евгения Трушкина возбудили административное дело и оштрафовали его на пять тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Во время прокурорской проверки были обнаружены и другие нарушения. Ведомство нарушало правила оказания услуг по согласованию маршрутов перевозки и перегона животных, выдачи разрешений на перевозку грузов и заключений об отсутствии инфекций в хозяйствах. Кроме этого, департамент не разработал единых подходов к мерам по безопасной ликвидации биологических отходов.

Прокуратура передала информацию о нарушениях первому заместителю губернатора Свердловской области Алексею Орлову. Директору Департамента ветеринарии поручено организовать служебные проверки.

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