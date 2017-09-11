Самолет, совершивший жесткую посадку в Свердловской области, тащили на стоянку по трассе

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017
Легкомоторный самолёт TR-301, совершивший жёсткую посадку недалеко от села Туринская Слобода, откатывали на стоянку прямо по трассе. В сети появилось видео, как воздушное судно вытаскивают из кювета.
Видео: группа "Типичный Екатеринбург" "ВКонтакте"
– Кукурузник! А я издалека думаю, что за…? Я на таком летал. Как он попал сюда, я не знаю – радостно заявил очевидец происходящего и автор видео.
В Уральском следственном управлении на транспорте заявили, что самолёт буксировали до стоянки сопровождении ГИБДД.
– В простых метеоусловиях на посадке произошло капотирование самолёта , в результате которого была повреждена носовая часть воздушного судна, – сообщает пресс-служба ведомства.
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Напомним, что самолет совершил жёсткую посадку 2 сентября.
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За штурвалом находился 55-летний житель Тюмени.
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В Росавиации назвали этот полет несанкционированным и начали проверку.