Самолет, совершивший жесткую посадку в Свердловской области, тащили на стоянку по трассе

Появилось видео, как легкомоторный самолет отгоняют с места приземления.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Легкомоторный самолёт TR-301, совершивший жёсткую посадку недалеко от села Туринская Слобода, откатывали на стоянку прямо по трассе. В сети появилось видео, как воздушное судно вытаскивают из кювета.

Видео: группа "Типичный Екатеринбург" "ВКонтакте"

– Кукурузник! А я издалека думаю, что за…? Я на таком летал. Как он попал сюда, я не знаю – радостно заявил очевидец происходящего и автор видео.

В Уральском следственном управлении на транспорте заявили, что самолёт буксировали до стоянки сопровождении ГИБДД.