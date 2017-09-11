Уральцам не хватает до зарплаты 38 тысяч рублей

А в целом по России этот показатель составляет 19 тысяч.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Информационная служба Общественного Телевидения России (ОТР) провела опрос россиян и выяснила, сколько денег обычным жителям страны не хватает до зарплаты.

Организаторы опроса задались целью выяснить: берут ли россияне кредиты, займы, просят ли взаймы "до зарплаты" и если да, то на какие цели и нужды. Большинство участников опроса ответили утвердительно и пояснили, что деньги им нужны на выплаты по ипотеке, лечение и лекарства, одежду и еду.

В среднем по стране сумма месячной "недостачи" составила 19 тысяч рублей. При этом отмечено, что средний размер займов россиян до зарплаты продолжает расти в течение последних лет.

По данным опроса, свердловчанам в среднем не хватает до зарплаты 38 500 рублей. А по сведениям официальной статистики, эта цифра ниже – около 24 тысяч рублей.

Как подчеркивается, самыми скромными оказались жители Ивановской области: недостающая сумма составила у них всего 1 750 рублей. А вот жителям Владимирской области не хватает целых 40 000 рублей.

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