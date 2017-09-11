Наверх
"Анорексия – болезнь 21 века": Юлия Липницкая рассказала о причинах ухода из спорта
18:22, сегодня
"Хотим оградить посетителей от рисков": в кинотеатре ТЦ "Алатырь" отказались от показа скандального фильма
18:00, сегодня
Облсуд отправил дело екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева на новое рассмотрение
17:52, сегодня
В Свердловской области на алюминиевом заводе скончалась женщина
17:44, сегодня
ВТБ и Всемирный фонд дикой природы продолжают сотрудничество по сохранению редких кошачьих
Уральцам не хватает до зарплаты 38 тысяч рублей
17:10, сегодня
В Свердловской области за три дня с места аварий сбежали пять водителей
16:43, сегодня
Фонд "Город без наркотиков" включат в комплексную систему профилактики наркомании
16:40, сегодня
ВТБ24 снижает ставки по кредитованию на подержанные автомобили
"Много машин и заводов, но мало митингов": за что Свердловскую область назвали самым "грязным" регионом страны
16:18, сегодня
В Екатеринбурге потеплеет до плюс 20
15:51, сегодня
"Выжил, благодаря тому, что вылетел в окно": НАША поговорила с женой одного из пострадавших в ДТП на Полевском тракте
15:48, сегодня
"ВТБ24 Форекс" начинает обслуживание клиентов-нерезидентов
В Екатеринбург придет еще одна авиакомпания-лоукостер
15:47, сегодня
В Екатеринбурге стало больше курящих женщин
15:19, сегодня
Прокуратура нашла нарушения в работе свердловского Департамента ветеринарии
15:04, сегодня
Группа ВТБ выпустила 2 млн карт платежной системы "Мир"
Продолжительность жизни россиян достигла рекордного показателя
14:50, сегодня1
В автобусе в Екатеринбурге вывесили лист с "плоским" шрифтом Брайля
14:44, сегодня
ВТБ24 запустил сезонный вклад в рублях с повышенной доходностью
14:39, сегодня
Офис ВТБ24 для самых состоятельных клиентов сменил прописку
В Екатеринбурге появится новая работа уличного художника Тимофея Ради
14:15, сегодня
Билеты на фильм "Матильда" в Екатеринбурге начнут продавать с 14 сентября
14:14, сегодня
За кражу гусей, велосипеда и постельного белья житель Талицы получил четыре года "строгача"
13:42, сегодня
Клиенты ВТБ24 изменили подход к сборам детей в школу
Жительницу Свердловской области отправили в колонию за долг по алиментам
13:22, сегодня
В Пензе задержали повара, убившего екатеринбуржца
12:48, сегодня
В Екатеринбурге продадут имущество депутата, советовавшего россиянам "меньше есть"
12:41, сегодня
В Екатеринбурге поджигателя ККТ "Космос" заставят компенсировать ущерб за свой счет
12:23, сегодня
Штаб Навального заявил, что победитель лотереи в Свердловской области стал известен за день до выборов
11:59, сегодня
В Свердловской области разработан механизм замены лифтов в домах на спецсчетах
11:30, сегодня
Житель Каменска-Уральского устроил у себя в квартире наркопритон
11:23, сегодня
Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована в Театре эстрады
11:12, сегодня1
"Автомобилист" уступил на выезде "Локомотиву"
10:53, сегодня
На Эльмаше из-за прорыва водопровода залило весь двор
10:50, сегодня
В Свердловской области директор УК два месяца забирал себе зарплату сотрудников
10:21, сегодня
Самолет, совершивший жесткую посадку в Свердловской области, тащили на стоянку по трассе
09:43, сегодня
"Были звонки о подозрительных предметах": в Екатеринбурге ночью эвакуировали "Гринвич", автовокзалы и БЦ "Маршал"
09:36, сегодня
Минэкономразвития заявило о возможном сокращении пенсий
09:12, сегодня
Туроператоров обяжут искать гостиницы с пандусами для инвалидов
08:59, сегодня
В Свердловской области "девятка" вылетела с трассы: в ДТП пострадала мама с детьми
08:45, сегодня
В Нижнем Тагиле водитель "Газели" насмерть сбил пенсионерку на ходунках
08:22, сегодня
"Урал" упустил победу в матче против "СКА-Хабаровск"
22:11, 11.09.2017
Арестант, сбежавший из тюменской больницы со спинкой от кровати, был задержан рядом с границей Свердловской области
20:49, 11.09.2017
"Это миф, что мы самая пьющая страна": в Минздраве заявили, что россияне стали употреблять в два раза меньше алкоголя
20:08, 11.09.20171
93 тысячи ртутных ламп и 20 тысяч батареек: мэрия отчиталась по сбору опасных отходов в Екатеринбурге
19:42, 11.09.2017
"Все прошло спокойно, были благородные кандидаты": глава Избиркома рассказал о прошедших выборах
19:12, 11.09.2017
На Урале ищут очевидцев страшного ДТП на Полевском тракте
18:52, 11.09.2017
На трассе Екатеринбург – Серов Solaris улетел в кювет: есть жертвы
18:17, 11.09.2017
ВТБ снижает ставки по потребительским кредитам
17:59, 11.09.2017
Свердловчанин пострадал в столкновении грузовика и поезда в ХМАО
17:12, 11.09.20171
Шестеро пациентов сбежали из закрытого лечебного учреждения в Свердловской области
16:57, 11.09.2017
На следующей неделе в Екатеринбурге начнется отопительный сезон
16:44, 11.09.20171
Свердловских кулинаров обучили искусству «пивных сомелье»
16:27, 11.09.20171
"Упала прямо на бетон, кричала от боли": в Заречном микрорайоне женщина выпала из окна пятого этажа
16:10, 11.09.2017
В Екатеринбурге предприниматель ищет свою жену, которая работает у него бухгалтером
16:05, 11.09.2017
В Новоуральске суд отправил за решетку водителя, насмерть сбившего пешехода на заснеженной трассе
16:02, 11.09.20171

Уральцам не хватает до зарплаты 38 тысяч рублей

Уральцам не хватает до зарплаты 38 тысяч рублей
16+
Фото: Галина Исакова / "Наша Газета"
А в целом по России этот показатель составляет 19 тысяч.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Информационная служба Общественного Телевидения России (ОТР) провела опрос россиян и выяснила, сколько денег обычным жителям страны не хватает до зарплаты. 

Организаторы опроса задались целью выяснить: берут ли россияне кредиты, займы, просят ли взаймы "до зарплаты" и если да, то на какие цели и нужды. Большинство участников опроса ответили утвердительно и пояснили, что деньги им нужны на выплаты по ипотеке, лечение и лекарства, одежду и еду. 

В среднем по стране сумма месячной "недостачи" составила 19 тысяч рублей. При этом отмечено, что средний размер займов россиян до зарплаты продолжает расти в течение последних лет.

По данным опроса, свердловчанам в среднем не хватает до зарплаты 38 500 рублей. А по сведениям официальной статистики, эта цифра ниже – около 24 тысяч рублей. 

  • Как подчеркивается, самыми скромными оказались жители Ивановской области: недостающая сумма составила у них всего 1 750 рублей. А вот жителям Владимирской области не хватает целых 40 000 рублей. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 12.09.2017, 17:10
Тэги: Деньги, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Спорт Строительство Грипп Афиша Горячее Пожар Расписание Происшествия ДТП Лайфхак Религия Сибирская язва Рейтинг Животные Школа Катастрофа Мода Голодовка в колонии Крушение самолета под Ростовом Самолет Рецензия Погода Биатлон Дороги Гололед Слухи Убийство в Рахмангулово ВУЗ Транспортная реформа Политика Тест Бэби-боксы Мистика Ошибки врачей Видео Общественный транспорт Опрос Суд Корь Позитив МЧС Деньги Расстрел на Депутатской Убийство Ирины Вахрушевой Криминал Ловец покемонов Новости дня Коллекторы История успеха Обрушение крыши на Калинина ИГИЛ Взятки Хоккей Образование Статистика Новости России Отдых Мультимедиа ЖКХ Интервью Фото Необычное Хэллоуин-2015 Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Футбол Война ритуальных агентств Экономия Кто заработал Мировые новости Скорая помощь Приостановка полетов в Египет Храм святой Екатерины ЗАГС Парковки Доска позора Смерть Мужчины В Екатеринбурге -40 градусов Дорожные воины Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Недвижимость Свердловской области Производство Баскетбол Приговор Лошагину Интернет Туризм Выставки Горящие авто Студенты Путин Новости Скандалы Высокие технологии Бизнес Дети Семья Дело Пьянкова Психология Культура Отключение света Уралмаш, Эльмаш Пусть говорят Репортаж В Египте разбился самолет с российскими туристами Истории 9 мая СМИ Развлечения ЧМ-2018 Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ГИБДД Военный репортаж ЖКХ Свердловской области Волейбол Знаменитости История Екатеринбурга Конкурсы Шоу-бизнес Авто Личное Медицина Расстрел Мотоциклы Розыск Финансы Транспорт Музыка 9 мая Екатеринбуржцы в разных странах Жизнь в городе Недвижимость Грипп в Екатеринбурге Самолет Минобороны упал в Якутии Растения Красота Еда Новый год Экономика Ельцин-центр Отношения Здоровье Ту 154 Взрыв Женщины Эксклюзив Кризис и санкции Секс Искусство Дом-2 Скандал с Новиковым Снос монастыря на Качканаре

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru